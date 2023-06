Speelplaats van De Vliegeraar wordt tijdelijk een zomerbar: “We zetten de wereld in de kijker”

In basisschool De Vliegeraar opent op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni een sfeervolle zomerbar. Alles kadert in het thema ‘Dol op de Wereldbol’. Op zaterdag vindt ook de kindernamiddag plaats.

“Bij ons, Vrije Basisschool De Vliegeraar, is een werkgroepje met als insteek ‘feest’ ontstaan met drie leerkrachten”, vertelt kleuterjuf Griet Lippens (40) met veel enthousiasme. “Met de hulp van de ouderraad ontstond zo het idee van de zomerbar. Alle klassen hebben dit schooljaar een continent waar ze rond werken. Zo ontstond het thema ‘dol op de wereld’. De gerechtjes van de traiteur op de zomerbar zal dan ook wereldkeuken zijn. We deden ook een oproep om de zomerbar met een kinderkoor officieel te openen. Daar zijn 35 kinderen op in gegaan, fantastisch toch! Ze gaan allemaal liedjes brengen, ook in andere talen, over dol op de wereldbol. Aansluitend is er de wereldkeuken uit verschillende continenten. Ieder kind heeft iets geknutseld om de zomerbar zo mooi mogelijk aan te kleden en op te bouwen.”

Kindercontinent

“Zaterdag is er dan de kindernamiddag”, gaat Griet, woonachtig in Sint-Baafs-Vijve verder. “Met een kinderkaart kunnen ze het kindercontinent betreden. Ze gaan zich kunnen verkleden, een tattoo zetten, er zijn gekke fietsen, een springkasteel en nog veel meer. De ouders kunnen dan rustig genieten van een drankje op de zomerbar met een kwinkslag naar dol op de wereldbol.”

“We hebben het hele jaar mensen uitgenodigd om postkaarten vanuit alle hoeken van de wereld naar ons te sturen. En… het was een gigantisch succes. Van daaruit gaat er iets bijzonder gebeuren… Het wordt een heel leuke apotheose. Afsluiten doen we met een Afrikaanse dansworkshop. De affiche van ons zomerbar is ontworpen door een van onze leerlingen. Een van de winnende affiches is overigens gemaakt door Marie-Julie Lambrecht. Men kan nog altijd inschrijven via www.devliegeraar.be. Daar staat een link naar Zomerbar en dan op het wolkje klikken.”

“Ikzelf volgde altijd les in De Vliegeraar. Het is dan ook heel fijn om hier nu zelf les te geven en dit mooie event mee te organiseren.”