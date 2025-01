Sint-Lodewijkscollege brengt ‘Billy Elliot’: “Het is echt een meerwaarde dat we dit kunnen doen”

Het Sint-Lodewijkscollege kent een jarenlange traditie van cultuurevenementen waarbij leerlingen met creatief talent een vrij podium krijgen. Wat bij oud-leerlingen bekend is als ‘De Kleine Kunst Avond’ werd enkele jaren geleden vervangen door een totaalspektakel. Voor het derde jaar op rij wordt door de leerlingen een soort musical in elkaar gestoken. Dit jaar wordt in een wervelende show vol dans, acteren en zingen het verhaal van Billy Elliot, naar de gelijknamige film uit het jaar 2000, verteld.

“Ondertussen zijn we met een veertigtal leerlingen al enkele maanden aan het repeteren”, vertelt laatstejaars Pieterjaan Broeders (17). “Leraar Pieter Delannoy, die samen met enkele leerlingen het script schreef, selecteert elk jaar een groep extraverte leerlingen voor het totaalspektakel. Door het enthousiasme waarmee hij ons begeleidt, slaagt hij erin om zijn passie over te brengen op iedereen die meewerkt aan de musical. Voor mij is het de tweede keer dat ik op de planken sta en ik vind het echt leuk.” Anna-Marie Missoul (15) uit Brugge speelt de rol van danslerares. Ervaring met acteren heeft ze in overvloed, want in de televisiereeks Chantal speelt ze de dochter van Maaike Cafmeyer. “Ik acteer heel graag en alles wat we doen rond deze musical is echt leuk. Het is de vierde keer dat ik aan een musical op school deelneem en ik amuseer me elke keer. Het is een meerwaarde dat zoiets op mijn school mogelijk is.” De show brengt het verhaal van een jongen die opgroeit in een tijd vol betogen en staken. Van zijn vader moet Billy een echte vent worden en dus verplicht deze hem om bokslessen te volgen. In dezelfde zaal zijn er ook danslessen aan de gang en stiekem wil Billy liever dansen dan boksen. Wanneer de dansleerkracht bemerkt dat hij echt talent heeft voor dansen, probeert ze zijn vader en zijn broer te overtuigen om in Billy te geloven.

Praktisch

Hoe het verhaal afloopt, kan men op zaterdag 1 februari om 20 uur en op zondag 2 februari om 18 uur bekijken in het auditorium van de school. (PDC)

Tickets kosten 12 euro en zijn te verkrijgen via de website http://events.sint-lodewijkscollege.be.