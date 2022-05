Schoolkinderen (eenmalig) aan de slag bij Albert Heijn in Brugge

Bij de vestiging van Albert Heijn langs de Sint-Pieterskaai in Brugge waren donderdagvoormiddag een aantal zesdejaars van basisschool De Springplank aan de slag. “Het is een leuke manier voor de kinderen om hun talenten en vaardigheden in een werksituatie te ontdekken”, zegt leerkracht Anton Stubbe.

Het was een opmerkelijk gezicht donderdagvoormiddag aan de kassa van Albert Heijn in Brugge. Elf- en twaalfjarige kinderen die aan de kassa die producten van de klanten scannen en de rekening presenteren. Neen, het gaat niet om verboden kinderarbeid. Wel om een project van scholengroep Impact in samenwerking met warenhuisketen Albert Heijn en Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen).

Talenten en vaardigheden

“Voor een halve dag worden onze leerlingen kassabediende, onthaalmedewerker, teamleider of zelfs manager van de winkel”, legt leerkracht Anton Stubbe uit. “Het is een leuke manier voor de kinderen om hun talenten en vaardigheden in een werksituatie te ontdekken. De leerlingen kunnen ook zichzelf uitdagen: wie iets minder sociaal of taalvaardig is kan toch proberen eens aan de onthaalbalie aan de slag te gaan.”

“We doen dit initiatief bewust met de zesdejaars van de basisschool. Zij moeten immers een keuze gaan maken, samen met de ouders, over welke richting ze volgend schooljaar in het middelbaar gaan volgen. En dit soort ervaringen kan helpen bepalen welke richting ze willen uitgaan. Voor dit project werken we dan ook nauw samen met de Middenschool Brugge centrum, waar de eerste graad middelbaar wordt aangeboden.”

“Leuk om te doen”

“Zowel de vaste personeelsleden in de winkel als de klanten reageren heel positief. En er zijn ook heel wat ouders die nu speciaal eens kun inkopen komen doen om hun zoon of dochterlief aan het werk te zien.”

Tussen de winkelrekken ontmoeten we Justine Vanderbeck (12), die de rekken aan het aanvullen is. “Daarnet was ik ook al actief op de broodafdeling”, zegt Justine. “Het is wel eens leuk om te doen. Misschien dat ik later nog wel eens in een winkel of warenhuis zal werken als vakantiejob. Maar het is niet wat ik als vaste job wil gaan doen. Volgend jaar ga ik normaal gezien, onder meer, Latijn volgen en dan wil ik ook wel hogere studies aanvatten. Wat is precies wil worden later? Misschien wel filosoof, of kinesist. Ik ben er nog niet helemaal uit. (lacht)