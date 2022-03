Minionderneming LOUA bereidt voor op bedrijfsleven: “Wat we leerden nu omzetten in praktijk”

De leerlingen van 6 EC-MT en EC-WI van Campus College Veurne bereiden zich met minionderneming LOUA voor op het echte bedrijfsleven. Ze dokterden een businessplan uit, stelden een ceo aan en vergaderen tijdens hun algemene aandeelhoudersmeeting.

Ceo en gedelegeerd bestuurder Romina Ghekiere legt als een volleerde professional uit waarvoor LOUA staat. “Een minionderneming opstarten, is een soort eindwerk voor de zesdejaars economie, dat wordt gesteund door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen). LOUA staat voor uit Little Organisation, Unique Activities (kleine organisatie, unieke activiteiten, red.). Alleen al die naam vinden was niet makkelijk, want iedereen moet het ermee eens zijn. In eerste instantie moesten we een keuze maken of we voor een product of activiteiten zouden gaan. We kozen voor het laatste en het werden drie activiteiten: een carwash, quiz en Smoefeltocht. Onze minionderneming telt 16 medewerkers en een aantal directeurs. Iedereen investeert 10 euro in het bedrijf. Maite Declercq is aangesteld als administratief bestuurder, Estelle Delanote staat in voor het commerciële luik en Justine Delanoye is technisch bestuurder. Felicie Pauwelyn is verantwoordelijk als financieel directeur en Cato Fremaut als commercieel directeur. Cato houdt zich ook bezig met het socialemediaplatform. Elke donderdagnamiddag komen we samen met de directeurs.”

Onze carwash was een succes en heeft 800 euro opgebracht

De taken worden in overleg verdeeld, want er komt heel wat bij kijken. “Het project voorstellen met een powerpointpresentatie op een avond in galakledij joeg me eerst wel schrik aan, maar het heeft me zelfzekerder gemaakt”, lacht Romina. “Onze carwash was een succes en heeft 800 euro opgebracht, mede dankzij de inzet van Cato via de sociale media. Ook een voltreffer was de quiz, waar we weken tijd in hebben gestopt om de vragen samen te stellen en in een powerpointpresentatie te gieten, en een testronde te organiseren. De avond zelf moest iederéén de handen uit de mouwen steken: bij de presentatie, de hapjes en de dranken, de bar, het opdienen.”

Tussendoor heeft de groep, naar jaarlijkse traditie, een producent gezocht voor de truien van de 100 dagen voor ‘The Class of 2022’, met daarop alle namen van de zesdejaars. Cato vond een Nederlandse leverancier voor een coole hoodie. Samen besliste de groep over de kwaliteit en de prijs van de textiel, de kleur, het lettertype en het logo met als opschrift ‘Survived College’. De derde en laatste activiteit wordt de Smoefeltocht, een wandelparcours langs eetstandjes tegen het einde van het schooljaar.

De leerlingen zijn het unaniem eens: “Met de minionderneming hebben we geleerd om alles wat we in de lessen economie hebben geleerd om te zetten in praktijk en onze skills voor het bedrijfsleven aan te voelen en te testen. We hebben geleerd om samen te werken, prijzen te berekenen, we moesten deadlines halen. Onze leerkracht economie Piet Fonteyne liet ons vooral doen, maar we mochten hem altijd om raad vragen.”