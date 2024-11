Met Blob op stap langs Bijenburcht: Leerlingen van de Groene Kouter testen nieuwe wandeling in Zwevegem

Leerlingen van de Groene Kouter hebben de nieuwe Blob-wandeling in Zwevegem uitgetest. Deze Blob-speurtocht loopt parallel met het Prikkelpad tussen de Transfosite en het Lettenhofpark en bevat een reeks leuke opdrachten en weetjes. Blob, de mascotte van alle wandelingen, neemt voor deze editie een nieuw vriendje op sleeptouw: Rana de bruine kikker, die ook de mascotte van het Prikkelpad werd.

De Blob-wandelingen zijn een concept van Toerisme Leiestreek, Regionaal Landschap Leie en Schelde en de provincie West-Vlaanderen. “In Zwevegem is er in het Orveytbos al een Blob-wandeling van zo’n vijf kilometer lang. De wandeling is er vooral voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Onderweg leer je spelenderwijs heel wat bij over planten en dieren”, legt schepen Isabelle Degezelle uit.

In de buurt van het Lettenhofpark hebben de leerlingen van de Groene Kouter de laatste hand gelegd aan de bijenburcht. Deze bijenburcht is uniek in de regio Zuid-West-Vlaanderen en voorziet nestgelegenheid voor bijen.

“De grond bestaat uit zand en leem en zorgt er in combinatie met verschillende soorten materialen zoals bakstenen en boomstammen voor dat de grond vastgehouden wordt. Typische ‘Zwevegemse’ soorten (blijkt uit een studie van Natuurpunt, red.) zoals de paardenbloembij en de grote bandgroefbij kunnen daarin hun nest maken”, vertelt Janne Tjampens van Regionaal Landschap Leie en Schelde.

Bijenburchten zijn ideaal om de populatie wilde bijen een handje toe te steken. “Rond de bijenburcht in het Lettenhofpark werden er biodiverse bloemenmengsels ingezaaid die zorgen voor een bijenbuffet. Volgend jaar komt daar nog een bijenhotel bij voor soorten die bovengronds nestelen, waardoor het park een ‘bijenresort’ wordt”, gaat Janne voort.

De realisatie van de bijenburcht past in het West-Vlaams kruisbestuiversplan van de provincie West-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Leie en Schelde, waarop de gemeente Zwevegem intekende. Dit plan vertaalt zich in acties en ecologische maatregelen voor de insectenwereld.