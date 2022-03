Leerlingen uit Groot-Kortrijk verdiepen zich in project ‘LUX is kunst’ en maken tien artistieke letters

Tien klassen uit Groot-Kortrijk verdiepten zich de voorbije maanden in het project LUX IS KUNST. Ze werden hiervoor begeleid door een kunstenaar. De leerlingen maakten op die manier kennis met kunst en werkten met voornamelijk recuperatiematerialen om tot een resultaat te komen van de tien kunstige letters ‘LUX IS KUNST’.

LUX Festival Rollegem kon de voorbije twee jaar geen festival organiseren en besloot om in te gaan op de oproep van DURF 2030 en een duurzaam en ecologisch kunstproject te realiseren. De resultaten van dit project werden zaterdag voorgesteld op de Grote Markt van Kortrijk.

“We wilden verschillende generaties samenbrengen met dit project”, stellen initiatiefnemers Peter Dekimpe, Arne Demyttenaere en Axel Vandenheede van LUX. Dit deden ze door leerlingen uit het lager onderwijs samen te brengen met leerkrachten en kunstenaars uit Groot-Kortrijk.

Scholen uit alle deelgemeenten

Uit alle deelgemeenten reageerden scholen op de oproep van LUX. Twee klassen van Spes Nostra Heule werden begeleid door Moniek Gheysens. Zij werkten met afval van textiel. De kinderen van zesde leerjaar A en B van De Tandem uit Bissegem werkten samen met Romain Haemers uit Bellegem. Zij gebruikten vooral groene tinten voor de letter I, waar zelfs groene tuinslangen in verwerkt zijn.

De kinderen van De Sprong in Kortrijk werkten ook samen met Romain Haemers. Er werden houten bakjes gemaakt die de kinderen zelf inrichtten als hun woning. Ze bevestigden er ook hun foto aan. De S vormt een appartementsgebouw en beneden ligt de straat met de auto’s. Theo Lefebvre uit Bellegem ging de leerlingen van VBS Bellegem begeleiden voor de letter N.

De leerlingen van VBS Sint-Theresia Rollegem werkten samen met plaatselijk glaskunstenaar André Denys en met Jean-Pierre Seynaeve.

Geert Bultynck uit Rollegem, die gewoonlijk met steen werkt, ging de uitdaging aan om in vbs ’t Biekorfje in Aalbeke te werken met andere materialen om bijtjes in de letter U te verwerken.

De K staat symbool voor koude en kilheid, maar ook voor kunst en kracht als symbool van solidariteit, ver over de grenzen heen

Olivier Bulteel uit Sint-Denijs trok naar de gemeenteschool in Kooigem om er samen met de leerlingen de letter K aan te kleden. “De K staat symbool voor koude en kilheid, maar ook voor kunst en kracht als symbool van solidariteit, ver over de grenzen heen”, zegt Olivier. De blauwe en gele kleuren die in de K verwerkt zijn, staan voor de kleuren van de Oekraïense vlag. “De zijwanden van de letter zijn open gelaten en duiden op inkijk en transparantie.”

Giovani Vanhoenacker trok naar GO! Basisschool Het Open Groene uit Marke voor een project met de letter X.

In De Kleine Kunstgalerij koos men voor een warme letter T, want deze werd gevuld met dekens. Daar stond Frank Maes de kinderen bij.

Letters reizen naar deelgemeenten

Tom Nottebaere van Lascom maakte de tien grote ijzeren letters van anderhalve meter hoog en deze werden allemaal op een pallet op wieltjes geplaatst. Naast het recuperatiemateriaal dat de kinderen zelf zochten, deden ook BOSS Paints, De Kringloopwinkel en Tuinen Houtekier hun duit in het zakje. Er was ook een crowdfunding met bijkomende middelen van DURF 2030.

De tien letters zullen vanaf volgende week te zien zijn op een aantal publieke plaatsen in Kortrijk en de deelgemeenten. Ze komen weer allemaal samen om de tekst ‘LUX IS KUNST’ te vormen op het LUX festival dat plaatsvindt op zaterdag 28 mei in Rollegem.