Leerlingen Atheneum GO! Diksmuide adopteren dieren in nood bij Oostvleterse vzw De Zonnegloed

De leerlingen van de klas 2A in het Atheneum Diksmuide hebben vier dieren in nood geadopteerd bij de vzw De Zonnegloed.

Deze organisatie in Oostvleteren zorgt voor een definitieve opvang van in- en uitheemse wilde dieren die door mensen in de steek zijn gelaten en niet terug naar de natuur kunnen. Zo krijgen deze verwaarloosde dieren de nodige gespecialiseerde zorgen, veiligheid en levenskwaliteit.

Roodknievogelspin

Anastasia, Lieke en Maren hebben samen met hun leerkracht economie de minionderneming Biscoitos opgericht die versnaperingen verkoopt op school tijdens de pauzes en beslisten om hun winst aan een goed doel te schenken.

Hun keuze viel op de Wild Animal Sanctuary Zonnegloed. Ze adopteerden een grondeekhoorn, dwergzijdeaapje, roodknievogelspin en korenslang die daardoor een hoopvolle toekomst krijgen. (PVG)