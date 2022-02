Knokkeschool in Zwevegem kleurt rood van liefde

De Knokkeschool, de gemeenteschool in Zwevegem-Knokke, kleurde woensdag rood… Rood van de liefde en de vriendschap.

Volgens directeur Nathalie Herremans is dat ook een beetje logisch want in het hart van het logo van de school staat een hartje dat warm klopt voor alle kinderen, ouders en schoolteamleden.

Kleutertrouw

De kleuters van de derde kleuterklas toonden dat woensdag door hun vriendschap aan mekaar te betuigen in een ‘kleutertrouw’. Juf Eva werkte al een hele week met de kinderen rond het thema Valentijn en vriendschap en liefde. Dit thema kende twee dagen na Valentijn zijn apotheose in het Gemeentepunt. Daar mocht jeugdschepen Isabelle Degezelle maar liefst tien kleuterparen in alle gendercombinaties in het vriendschapshuwelijk verbinden.

De kleuters waren piekfijn opgekleed en opgemaakt om per koppel voor de schepen hun jawoord te geven. Uiteraard hoorde daar ook een groepsfoto bij. (GV)