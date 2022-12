Kinderen De Kweeke uit Wevelgem halen Sint op in station Kortrijk

De kinderen van de gemeentelijke basisschool De Kweeke in Wevelgem beleefden vrijdagochtend een avontuurlijke ontvangst van de Sint.

Vol verwachting stonden de kinderen samen met de Pieten Sinterklaas op te wachten aan het station van Wevelgem. Het was aftellen tot de langverwachte bel rinkelde. Daar was de trein. Helaas zat de Sint er niet op. Wat een ontgoocheling! “Het is ieder jaar hetzelfde!”, zuchtte juf Annelies.

Verkeerd adres

Dit jaar bleek de Sint al afgestapt te zijn in Kortrijk, op de uitnodiging stond een verkeerd adres. Verwarring alom. Gelukkig kreeg een van de Pieten het idee om allemaal samen Sinterklaas op te halen in Kortrijk.

Tot grote blijdschap van de kinderen die op het andere perron postvatten om de trein naar Kortrijk te nemen. “Allemaal goed en wel, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus een sakkerende juf Annelies.

Aan creativiteit duidelijk geen gebrek bij de leerkrachten van De Kweeke!