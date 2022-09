Comines Express moet leerlingen gemeentediensten leren kennen: “Veel jongeren begrijpen nog niet hoe bibliotheek werkt”

Honderden leerlingen uit het secundaire onderwijs trekken deze week doorheen de gemeente om er alle diensten en organisaties te bezoeken. Met Comines Express willen de organisatoren hen kennis laten maken met het volledige aanbod van de gemeente.

Van het jeugdhuis tot op de dienst gezinsplanning en van het cultureel centrum tot de politie. Achter de schermen van Komen-Waasten is een wirwar van diensten actief die het leven van de inwoners eenvoudiger moet maken. “Toch blijkt keer op keer dat de jeugd nog steeds niet altijd weet waar ze heen moeten met vragen of bemerkingen”, klinkt het bij François Gustin en Kristel Roetynck.

Gebrek aan kennis

Als jeugdanimatoren actief bij de gemeente worden ze vaak geconfronteerd met dit gebrek aan kennis. “Het bracht er ons toe Comines Express te starten, een wandelparcours langsheen alle diensten maar dan specifiek gericht op leerlingen van het secundaire onderwijs. Je zou ervan versteld staan mocht je weten hoeveel jongeren nog steeds niet begrijpen hoe de bibliotheek werkt.”

“Tijdens de wandeltocht houden we dan ook halt in de tempel van het boek, waar de mensen van de bib hen introduceren. Zo gaat het ook met het gemeentehuis of zelfs het cultureel centrum. De jongeren leren niet alleen de dienst maar ook de mensen achter die dienst kennen, wat het geheel erg persoonlijk maakt.”

Politie

Vooral de halte aan het politiecommissariaat kon op de nodige bewondering rekenen van de scholieren. Het onthaal, de voertuigen of zelfs de cellen? De kijklustige ogen kregen alvast meer dan waar voor hun geld. Voor de politie was het dan weer een manier om de jongeren duidelijk te maken dat een politieagent meer doet dan alleen maar boetes schrijven.

“Er heerst nog steeds schrik om bij ons te komen aankloppen als er problemen zijn”, liet de inspecteur tijdens de rondleiding horen. “Toch kan iedereen hier in alle vertrouwen terecht met zijn of haar verhaal. In geval van problemen mag je nooit aarzelen de politie te contacteren want we zijn er om jullie te helpen.”

De wandeltochten worden nog een volledige week georganiseerd. De grote scholen uit de gemeente sturen de leerlingen van het 1ste tot en met het 3de middelbaar op pad.