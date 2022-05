Collège de la Lys in Komen organiseert jobbeurs om kennis van leerlingen beter af te stemmen op noden van bedrijven

Het bedrijfsleven en de scholen op één en dezelfde lijn krijgen. Het was de uitdaging die het Collège de la Lys vrijdagavond aanging. Tijdens verschillende workshops en rondleidingen, georganiseerd in het kader van een jobbeurs, werd geprobeerd de technische richtingen af te stemmen op het toekomstige beroepsleven. Tientallen bedrijven tekenden present, waaronder internationale spelers zoals Galloo.

“382, dat is het exacte aantal openstaande vacatures vandaag in Komen-Waasten. Om die ingevuld te krijgen is het broodnodig dat we hand in hand werken met de bedrijven uit de brede regio!” Michael Neyrinck, vice-directeur van het collège, haalt er meteen een oud zeer mee van onder het stof.

“We moeten een bepaald programma, door de overheid opgelegd, volgen om de kinderen klaar te stomen voor de toekomst. Onze leerlingen vloeien via stages of leercontract al snel door naar het bedrijfsleven, al krijgen we daar steevast dezelfde feedback.”

Niet klaar voor job

“Hun kennis is dan wel zoals het systeem het vraagt, ze zijn absoluut niet klaar om meteen ingeschakeld te worden. Door deze jobbeurs kunnen zowel de bedrijven als wij, de school, onze opleidingen gaan verfijnen. Misschien is men hier in de streek op zoek naar een specifiek type lasser of elektricien? Misschien zijn bepaalde vaardigheden vereist om snel aan het werk te raken of misschien zijn onze machines niet meer afgestemd op het moderne, professionele leven?”

“Door de bedrijven zelf hier uit te nodigen, krijgen ze meteen te zien wat we aanbieden en kunnen ze ook hun mening geven. We zijn als instituut bereid om onze programma’s aan te passen, zolang we de verplichte leerstof niet hoeven te vervangen.”

Galloo

Verschillende ondernemingen, zowel groot als klein, maakten hun opwachting in de gebouwen van het college. Ook Meens recyclagebedrijf Galloo stuurde een delegatie ter plaatse. “We zijn steeds op zoek naar werkkrachten”, klonk het daar.

“Zo zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding 3 mecaniciens en 2 elektriciens. We merken helaas wel meer en meer dat de huidige opleidingen te beperkt zijn in aanbod. De overheid legt zowel de bedrijven als scholen verschillende regels op maar die volgen elkaar niet.”

“Dankzij dergelijke initiatieven kunnen we ons op elkaar gaan afstemmen. Op die manier kunnen mensen die hier afstuderen meteen doorvloeien naar onze werkvloer. We zijn alvast vragende partij.”