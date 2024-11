Annuntiata-leerlingen verwelkomen buitenlandse studenten: “Een warme thuis, maar koude buitentemperaturen”

Als coördinerende school sloten leerlingen en leerkrachten van Campus Annuntiata Veurne het 30 maanden durende Erasmus +-schooluitwisselingsproject Eco-Logical af. In die periode ging Annuntiata in zee met partnerscholen uit Toledo (Spanje), Tartu (Estland), Varna (Bulgarije) en Patras (Griekenland).

In Veurne, in ontmoetingscentrum Suikerklontje in het Suikerpark vond de vijfde en laatste projectmeeting plaats rond het thema: Een zoektocht naar duurzaamheid in onze kledij en voeding. Dit voorjaar waren vijf Veurnse leerlingen nog op bezoek geweest in Patras, waar ze hadden deelgenomen aan een Ecothon, een tweedaagse lesactiviteit waarbij de leerlingen uit de vijf landen telkens in groepjes samenwerkten. De laatste Ecothon-opdracht in Veurne was samenwerken rond ecologische Escaperoomgames.

Leerkracht Henk Moerman legt uit: “Stapsgewijs kregen ze in een videofilmpje instructies hoe ze alles moesten uitvoeren. Tijdens het brainstormen moesten ze een naam bedenken, een logo creëren, zichzelf op een originele manier voorstellen. Leerkracht Sofie Vermeersch had een patroon gemaakt met widgets voor de Escaperoom, wat de leerlingen helpt bij het vragen maken voor de kamers die focussen op voeding, kledij, afval, noem maar op. Aan elke kamer moesten ze ook een soort story koppelen. Dat kon bijvoorbeeld gaan over een flesje water dat in de vuilnisbak belandt. Wie de vragen oplost voor een bepaalde kamer, krijgt een code die een letter aangeeft. Alle letters samen vormen het toegangswoord om te ontsnappen. Aan deze opdracht was ook een timing verbonden. De groep die snel klaar was, beschikte over meer vrije tijd. Wie niet klaar was, moest de verloren tijd inhalen. Zo leren de studenten omgaan met tijdsindeling en konden ze zelf hun pauzemomenten bepalen. Tot slot moesten ze samen overleggen hoe ze de presentatie zouden aanpakken. Maar eigenlijk is het hele proces dat ze samen afleggen in dit spel, om anderen te inspireren bewuster om te gaan met onze planeet, nog belangrijker dan het resultaat!”

Brussel en Brugge

De week startte met kennismakingsspelletjes en workshops in het modeatelier waar ze met de Japanse Sashiko-techniek kledingetiketten maakten. Op een andere dag maakten de leerlingen een uitstap naar Brussel, met een bezoek aan het Europees Parlement, waarbij een Britse (!) gids hen in het Engels de werking uitlegde. Tijdens een Escapewalk ontdekten ze de Brusselse bezienswaardigheden. De voorlaatste dag van hun verblijf reisde het hele gezelschap naar Brugge, waar ze een boottochtje maakten op de reien en gecharmeerd waren door de historische rijkdom van ons prachtige Venetië van het noorden.

Begeleidende Griekse leerkracht Zetta Nikolopoulou vertelt wat haar leerlingen in Patras hadden gedaan: “Ze hebben tweedehandskledij verwerkt tot kerstdecoratie om op de kerstmarkt te verkopen. Toen de buitenlandse studenten bij ons op bezoek waren, hebben we de focus gelegd op het gebruik en het maken van lokale Griekse producten, zoals olijfolie en honing.” Studente Athina Anastopoulos beleefde in Veurne een geweldige tijd: “Dit was een unieke lifetime experience! Ik verbleef in een vriendelijk gastgezin, en het viel me op dat er in deze school ook aandacht is voor koken en mode. Wat ik hier lekker vond? Vooral de frietjes, de chocolade en speculoos!” Leerkracht Andreas Piiri uit Estland legt uit dat in hun school het accent lag op recycling en upcycling: “We bekeken hoe afval wordt verwerkt in de industrie, de leerlingen organiseerden een bazar waar iedereen tweedehandsartikelen kon komen kopen en we brachten een bezoek aan een repair basement.”

Angsten overwinnen

Leerkracht Zhivka Zahanieva uit Bulgarije focuste met haar team op het lokaal produceren en gebruiken van voedsel, zoals yoghurt. “Belangrijk aan dit project is ook het culturele aspect, en dat we zien hoe mensen in de andere Europese landen wonen, werken, hoe het onderwijs verschilt van het onze. De leerlingen leren hun angsten overwinnen, uitdagingen aangaan en samenwerken.” De Bulgaarse studenten Kristina Krusteva en Rosen Velkov vonden het weer in België deprimerend, maar dat werd gecompenseerd door het thuisgevoel dat ze hier kregen. “Opvallend dat mensen hier in grote huizen wonen; in Varna wonen we vooral in kleine flats”, merkten ze op. “Op onze school hebben we ook bijna geen andere nationaliteiten, behalve Russen. De studenten zijn hier heel beleefd, en ze hebben ons hun favoriete plekjes getoond! Dit uitwisselingsproject heeft onze mindset veranderd: we staan open voor verandering en willen samen de wereld beter maken! We spreken niet dezelfde taal, maar houden van dezelfde dingen, en uiteindelijk verschillen we toch niet zoveel van elkaar!” Dat beaamt ook de Spaanse leerkracht Sara Prieto en de Spaanse studente Claudia Diaz vult aan: “Ik heb mijn verlegenheid overwonnen en spreek nu ook veel beter Engels! Ik wilde altijd al België bezoeken, omdat ik geïnteresseerd ben in architectuur en geschiedenis.”

Lachen en zingen

De Veurnse student Arthur Vercauteren was vorig jaar te gast in Varna en ontving nu de Bulgaarse student Anton thuis als gast. “We hebben al een wandeling gemaakt op het strand, en maakten ook een uitstapje over de grens”, vertelt Arthur. Xena Meeuws, die eerder te gast was in Estland, deelde haar kamer met de Spaanse Claudia. Ze gingen samen naar zee en bezochten de Veurnse dorpen. Florentine De Hollander kon het uitstekend vinden met de Estse en Griekse meisjes. “We hebben samen pasta gekookt, en veel gelachen en gezongen”, besluit ze.