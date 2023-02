149 kleuters op de planken tijdens ‘Het grote straatfeest’

De kleuterafdeling van de vrije basisschool De Verrekijker uit Rumbeke is de jongste weken druk in de weer, want de kleuters brengen op zaterdag 4 februari een muzikaal spektakel in cc De Spil. Dit jaar staat de voorstelling in thema van ‘Het grote straatfeest’.

Verschillende straten van Rumbeke worden in de kijker gezet en tijdens deze editie wordt het ‘Verrekijkerplein’ geopend. Voor de 149 kleintjes is het best spannend, want zij staan voor het eerst op het grote podium van de Roeselaarse cultuurtempel. Het straatfeest is niet alleen een gebeuren van de kleuters en hun kleuterleidsters, het volledige schoolteam zet het beste beentje voor. Alle leerkrachten van het lager helpen achter de schermen mee en zorgen voor klank en licht tijdens de voorstelling.

Er zijn nog kaarten tegen 7 euro te verkrijgen voor de voorstelling op zaterdag 4 februari om 10 uur en om 16 uur. Info op 051 20 29 28.

(AD/foto SB)