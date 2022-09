Scholengroep Inspira stelt nieuwe campus Rekhof voor in Poperinge

De nieuwe campus Rekhof van de Scholengroep Inspira werd officieel voorgesteld in Poperinge, na een lange coronaperiode. Véronique De Merlier, algemeen directeur van de GO! Scholengroep, was blij met de opening.

De Scholengroep Inspira omvat alle GO!-scholen van de Westhoek, van Heuvelland, over Diksmuide tot de Westkust. Vrijdagnamiddag werd de nieuwe campus Rekhof, geopend. Vroeger stond het gebouw van de GO!-basisschool De Ster langs het Rekhof, maar dat maakte plaats voor de grootse plannen die de stad daar heeft met het Vroonhof. De nieuwbouw voor de GO!-basisschool De Ster, de Secundaire Freinetschool en het Volwassenenonderwijs CVO Cervo-GO staat nu tussen het Rekhof en de Quintenswandeling.

“Deze campus draagt alles uit waar wij als scholengroep voor staan”

“Al in februari 2021 namen de eerste leerlingen hun intrek in deze nieuwe gebouwen. Maar pas vandaag kunnen we onze drie scholen hier officieel voorstellen. Deze campus draagt alles uit waar wij als scholengroep voor staan. Het voorbije anderhalf jaar bewezen de drie instellingen dat zij een warme en ambitieuze campus zijn. Door zowel hun onderlinge samenwerking, als die met externe partners, slagen zij er in een warme omgeving te creëren voor zowel leerlingen, alle personeelsleden en directies”, zei algemeen directeur De Merlier.

Naar buiten

“De campus is niet zomaar een gebouw, maar een leefwereld waarin de bewoners gemotiveerd worden hun nieuwsgierigheid ten volle te benutten, en in te zetten om hun eigen pedagogisch traject uit te stippelen. Kort na de ingebruikname van de site werd het klasgebeuren al naar buiten toe opengetrokken, naar de groene omgeving, met bijvoorbeeld de poelen en het amfitheater in de tuin. Tegen eind volgend jaar zal ‘outdoor education’ hier geen geheimen meer kennen. De perfecte aanvulling op dit mooie gebouw”, aldus nog De Merlier.

Inspirerende plek

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van GO!: “We vieren vandaag veel meer dan wat nieuwe muren en ramen. We vieren een frisse, inspirerende plek, waar mensen samenkomen, van elkaar leren, groeien en aan de toekomst bouwen. Dank aan de Vlaamse regering voor het verhogen van de budgetten voor schoolinfrastructuur, en het na 20 jaar aanpassen van de verdeelsleutel voor infrastructuurmiddelen aan de leerlingencijfers. Want al die tijd zijn we blijven groeien. En hier in Poperinge hadden we een erg verouderd patrimonium.”

“We kijken met heel veel zin uit naar de toekomst hier op campus Rekhof”

“Toen ik vorig jaar waarnemend directeur van GO! De Ster werd, kreeg ik niet alleen 140 lieverdjes van leerlingen, fijne buren op de campus, een fantastisch team, maar ook dit schoolgebouw cadeau. We leunen nu ook wat dichter aan, letterlijk en figuurlijk, bij onze campusburen van de Freinetschool. Ons schoolgebouw versterkt en ondersteunt de visie van beide scholen”, sprak Petra Gunst.

“Het werd daarnaast ook een schooljaar van samenwerken, van elkaar versterken, van samen plannen maken, en op zoek gaan naar de kern van onderwijs. We kijken met heel veel zin uit naar de toekomst hier op campus Rekhof. De locatie en het gebouw zijn de perfecte setting om nog vele plannen te realiseren”, besloot directeur Petra Gunst.

Alleen eerste graad

Coördinator van de Freinetschool Sabine Buseyne: “Wij zijn als school in Poperinge gestart op 1 september 2016. We hebben alleen een eerste graad. En voorlopig geen bedoeling om dit verder uit te bouwen. Wij hangen eigenlijk af van de secundaire Freinetschool van Ieper. In het nieuwe gebouw is plaats voorzien voor maximum 80 leerlingen. Onze leerlingen komen voor de helft uit de lagere Freinetschool in Poperinge, maar verder ook uit de dorpen zoals Vleteren, Stavele, Heuvelland enz. Onze norm is maximaal 20 leerlingen per klas. Wij kregen in de nieuwe gebouwen twee ruime werklokalen, vier instructielokalen, en een labo voor wetenschappelijk onderzoek.”