SBS Vijve neemt nieuwbouw in gebruik: investering van 1,2 miljoen euro door stad Waregem

De langverwachte nieuwe vleugel van SBS Vijve is vrijdagavond feestelijk geopend. De school kampte al geruime tijd met capaciteitsproblemen en moest behelpen met containerklassen, maar is nu klaar voor de toekomst. “Na twee jaar plannen, slopen en bouwen, kunnen we het nieuwe complex in gebruik nemen”, zei schepen Pietro Iacopucci.

Al elf jaar maken twee containers voor de schoolpoort van de stedelijke basisschool Vijve deel uit van het straatbeeld. “Elf jaar stonden ze er tijdelijk maar nu zijn ze echt bijna weg”, verzekerde schepen van Onderwijs Pietro Iacopucci (CD&V). “Ik wil alle partners bedanken van leerkrachten die in de containerklassen les gaven, ze verdienen een medaille voor alle verzuchtingen die ze moesten aanhoren.”

Om het stijgende aantal leerlingen het hoofd te blijven bieden, werden naast twee containerklassen ook twee klassen ingericht in het nabijgelegen OC Linde. In augustus 2023 begonnen de werken voor een broodnodige nieuwe vleugel van SBS Vijve. Die komt er in de plaats van het voormalige zwembad van de basisschool. De stad Waregem investeerde 1,2 miljoen euro in het project. Sinds de kerstvakantie zijn de lokalen in gebruik genomen.

De nieuwe vleugel bestaat uit vijf nieuwe klaslokalen, een nieuwe leraarskamer en twee kleedkamers. In totaal bestaat de school nu uit zes kleuterklassen, twaalf klassen voor het lager en twee zorgklassen. Dat is ruim voldoende om het huidige aantal van 324 kinderen op te vangen en om nog te groeien in de toekomst.

“Ik ben vooral blij dat al onze leerlingen terug samen achter de schoolpoort zitten”, zegt directeur Tony Sabbe.

Eerder werd de omgeving rond SBS Vijve al onder handen genomen. De parking in de Koekoekstraat werd vernieuwd en telt nu 44 parkeerplaatsen. Er werden ook negentien bomen en heel wat struiken aangeplant.