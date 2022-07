Sabine Biebauw wordt coördinerend directeur van scholengroep Novus

Sabine Biebauw, net geen 13 jaar directeur van de vrije basisscholen H.Familie Oudenburg en Ettelgem, trekt de deur van haar bureau voorgoed achter zich dicht. Ze stapt in een nieuwe functie binnen de scholengroep Novus, die van coördinerend directeur. “In onze groep is dit een nieuwe functie die mogelijk is dankzij extra middelen van het ministerie van Onderwijs”, klinkt het.

Sabine Biebauw (58) studeerde aan het Sint-Andreasinstituut in Brugge. “De richting lager onderwijs bedroeg toen nog slechts twee jaar, zodat ik op mijn 20ste al afgestudeerd was. Ik kon meteen aan de slag in Bredene, waar ik interims deed in het vierde, vijfde en eerste leerjaar. Daarna was ik een tijdje werkloos – de jobs lagen niet dik bezaaid – en kon ik weer een zwangerschap vervangen in het eerste leerjaar. Daarna werd ik enige tijd opvoeder in het zeepreventorium van De Haan, gaf ik les aan het derde leerjaar van Ibis en mocht ik weer naar de school in Bredene-Sas. Vooraleer ik directeur werd in Oudenburg, werkte ik twee jaar als navormer in Leuven”, overloopt Sabine vlot haar carrière.

Op 1 november 2009 ging de deur van de vrije basisschool H.Familie voor haar open en nu, 13 jaar later, trekt ze die achter zich dicht om de sleutel af te geven aan haar opvolger Ann Merchiers.

Nieuwe uitdaging

“Ik sta nu voor een nieuwe uitdaging. Het doet wel pijn om mijn school, waar ik altijd met hart en ziel voor gewerkt heb, te verlaten. Hoewel, volledig loslaten doe ik niet. Ik blijf de bouw van de nieuwe school en onder meer de financiën opvolgen. En ja, eerlijk, ik had gehoopt om mijn carrière af te sluiten in een nieuw bureau. Spijt van mijn beslissing heb ik niet, hoor. De verbondenheid blijft”, verzekert Sabine.

Ik word het centraal aanspreekpunt voor negen scholen

Vanaf september wordt Sabine Biebauw dus coördinerend directeur, een halftijdse job die ze deeltijds zal combineren met de opvolging van het bouwproject voor de nieuwe school in Oudenburg. Ze krijgt er in haar coördinerende functie totaal andere taken bij. “Laten we die omschrijven als de schakel tussen de raad van bestuur en de directies van scholengroep Novus, die bestaat uit de vrije basisscholen van Oudenburg, Gistel, Eernegem en Bekegem. De directies zullen bij mij terechtkunnen met allerlei vragen en problemen die ze straks niet meer zelf moeten oplossen, zodat er tijd vrijkomt om echt directeur van hun school te zijn”, aldus Sabine Biebauw.

“Enkele taken zijn de colleges van de directies voorbereiden, de verslagen maken, hen vertegenwoordigen in vergaderingen, pedagogisch-didactische zaken opvolgen en verder uitbouwen, samen met de directies het personeelsbeleid uitbouwen, kwaliteitszorg in de scholengemeenschap bewaken, de gelijk gerichtheid in structuren binnen Novus uitbouwen… Kort gezegd word ik de centrale aanspreekfiguur voor alles en nog wat. En wat in heel dit verhaal zeer belangrijk wordt, is de samenwerking tussen de scholen bevorderen en onze scholengemeenschap uitdragen en promoten.”

Congres

Sabine geeft nog mee dat de groep volgend schooljaar voor de eerste keer een congres zal organiseren voor alle personeelsleden – op directieniveau, administratie, onderwijs en zorg – van de negen scholen die onder Novus vallen.

(LIN)