Rodenburgschool opent nieuw gebouw

Op donderdag 25 augustus werd de nieuwbouw met een restaurant en vier klassen in de Rodenburgschool in Marke officieel ingehuldigd.

“Al in 2002 was er in de school dringend nood aan uitbreiding”, stelt directeur Stephanie Bastoen. “Er werd toen door mijn voorganger en het schoolbestuur samen met een architectenbureau een ontwerp opgemaakt dat enkele veranderingen onderging tot alles optimaal zou zijn.” Jan Lievens van het schoolbestuur vertelt dat er ook een veranderende cultuur over de middag was. “Waar vroeger de meeste kinderen thuis aten, bleven de meesten over de middag op school om er een schoolmaaltijd te nemen.” In 2002 kwam er een bouwaanvraag voor een refter en vier klassen. Intussen werden containers geplaatst om er een refter in onder te brengen en werden de toiletten vernieuwd. Onder de vroegere directeur Bastien Devos kwam er in 2014 een goedkeuring voor het nieuwe gebouw dat achter de speelplaats zou komen, maar er kwam tegenstand en er moest een ander ontwerp gemaakt worden. In april 2019 kon eindelijk een aannemer aangesteld worden om te starten met de werken. Er werd drie jaar geleden een klas van het derde leerjaar afgebroken om het nieuwe ontwerp goed te kunnen integreren. Deze klas werd dankzij huursubsidies twee jaar ondergebracht in een villa in de buurt van de school en het laatste jaar in een andere klas.”

Problemen

Ook toen de bouw gestart was, bleven de problemen zich opstapelen. In maart 2020 kwam corona en in juni 2020 overleed de zaakvoerder van het aannemersbedrijf. Daardoor werd de firma in september 2020 failliet verklaard. “Vanaf het overlijden kwamen we onder curatele tot februari 2021 en was er een bouwstop voor 8 maanden.” In april 2021 werd er een nieuwe aannemer gevonden. De werken werden hervat. De school slaagde er uiteindelijk in om vanaf 1 juli 2022 de gebouwen in gebruik te nemen voor de zomeractiviteiten. Er zijn drie ruime klassen met veel licht, één zorgklas en een nieuw ingericht restaurantje dat ook als ruimte voor andere activiteiten kan worden ingezet. Oude klassen kregen een nieuwe bestemming. Zo is er ook een nieuw ingericht personeelslokaal.