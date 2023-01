Oudercomité van BS Sint-Paulus uit Kortrijk voert actie voor verkeersveiligere schoolomgeving

Maandagochtend voerde het oudercomité van de basisschool Sint-Paulus actie voor meer verkeersveiligheid rond de school. “Auto’s en fietsers stoppen zelden en zorgen voor gevaarlijke situaties wanneer onze kinderen moeten oversteken tijdens de ochtendspits. We hebben de situatie aangekaart bij de politie en het stadsbestuur en vragen om concrete oplossingen”, aldus Géraldine Saey.

Het waren verkeersbrigadiers Silvie en An die aan de alarmbel trokken. Vervolgens werd een oproep geplaatst in de schoolkrant om samen met ouders actie te voeren aan de school tijdens de ochtendspits. Ter hoogte van het zebrapad van de Burgemeester Felix de Bethunelaan, recht tegenover de ingang van de school, werd een lichtgevende ketting gevormd met ouders om de kinderen veilig de weg over te krijgen. Ook belleman Stephan Vandemaele werd ingeschakeld tijdens de actie.

Met veel fluo, lawaai en protestborden werden de automobilisten en fietsers in de ochtendspits aangemaand om te stoppen.

Ook Carmen Van der Borght, mama van Emma en Wout, was aanwezig tijdens de actie: “Niet alleen ’s ochtends, maar bijvoorbeeld ook woensdagmiddag of na de studie, wanneer de verkeersbrigadiers hier niet meer zijn, rijden auto’s gewoon door. Mijn kindjes staan hier soms lang te wachten voor iemand ze overlaat. Dit zijn toch de basisregels en gewoon elementaire beleefdheid?”

Voornaamste problemen

De voornaamste problemen zijn wagens die stoppen op het zebrapad zodat de kinderen er tussendoor moeten slalommen en fietsers die hier heel snel voorbij scheuren. “We hebben nu en dan al eens een kind moeten wegtrekken om een ongeluk te voorkomen. Zeker ’s ochtends tijdens de donkere wintermaanden”, zegt Veerle Naert, vervangend directeur.

Naast sensibiliseren liggen na een gesprek met het stadsbestuur reeds enkele concrete oplossingen op tafel zoals het verbreden van het zebrapad, aanbrengen van stoplijnen, plaatsen van verkeersborden en het herplaatsen van de hekken zodat het oversteken vlotter verloop. Vermoedelijk zal de verkeerssituatie na de zomer van 2023 eveneens kalmer worden wanneer de nieuwe tunnel ter hoogte van de Appel opent die de stadsring R36 ondergronds brengt.

Vrijdag 20 januari wordt de actie opnieuw uitgevoerd tussen 7.45 en 8.30 uur.