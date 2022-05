Wie bouwt morgen nog ons huis? Steeds minder jongeren kiezen voor vaktechnische opleidingen

Het aantal West-Vlaamse leerlingen dat een opleiding volgt om in de bouw te kunnen werken, is de voorbije vijf jaar drastisch gedaald. En dat in een sector die nu al kreunt onder een tekort aan arbeidskrachten. “Eén voor één haakten mijn klasgenoten af”, aldus Gilles Duyvejonck, die onderaan dit artikel getuigt over zijn studiekeuze.

Vorig schooljaar schreven zich 385 West-Vlaamse leerlingen in voor een richting in het studiegebied Bouw in het vijfde, zesde of zevende jaar BSO. Dat zijn er bijna 20 procent minder dan vijf jaar eerder, toen er nog 466 leerlingen met goede moed aan een opleiding in de bouw begonnen. Vooral de studierichtingen Dakwerken en Renovatie krijgen rake klappen. de acht gemeentes waar scholen dit studiegebied aanbieden blijkt vooral Izegem (-77%), Oostende (-40%) en Ieper (-30%) veel leerlingen te verliezen. In Brugge zien ze het aantal geïnteresseerden dan weer stijgen. Ook in het TSO daalt het aantal leerlingen in de bouw, zij het daar minder fors: van 125 naar 117 in vijf jaar tijd.

Schrijnend tekort aan vakmensen

De lage instroom vanuit de scholen zorgt ervoor dat jobs binnen de bouwsector steeds hoger op de knelpuntberoepenlijst komen te staan. “In twee jaar tijd halveerde het aantal werkzoekende bouwarbeiders- en -technici in West-Vlaanderen. We merken bovendien dat het profiel van die werkzoekenden steeds slechter wordt. Kortom: wie wél gekwalificeerd is, vindt eigenlijk bijna onmiddellijk een job. Het imago van de bouw moet dringend verbeteren. Innovaties binnen de sector krijgen amper media-aandacht”, verklaart Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Op zeven jaar tijd is het aantal vacatures in de sector verviervoudigd

De bouwsector kampt met een groot tekort aan werkkrachten. In West-Vlaanderen zijn er op dit moment 2.205 openstaande vacatures. Op zeven jaar tijd is dat aantal verviervoudigd. “We zijn een toename in vacatures en een afname in het aantal werkzoekenden”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Daarom willen we met de Vlaamse regering inactieven maximaal aan het werk krijgen. We blijven ook hameren op duaal en levenslang leren. Ik wil ook werk maken van zeer kortlopende snuffelstages, zodat geïnteresseerden kunnen komen snuffelen en verkennen wat een job in de bouw voor hen kan betekenen.”

Lage waardering

De dalende interesse in opleidingen in de bouw maakt deel uit van een negatieve trend in het beroepsonderwijs. Terwijl er zich in het schooljaar 2016-2017 nog 1.636 leerlingen inschreven in het vijfde, zesde of zevende jaar BSO, waren dat er vorig schooljaar nog slechts 1.440 in West-Vlaanderen. “De perceptie dat een hoger diploma meer waard is dan afstuderen in een praktijkgerichte opleiding, heerst nog altijd”, zegt Loes Vandromme. “Absurd, want via die vaktechnische richtingen kun je in je latere leven letterlijk en figuurlijk een steen verleggen. Toch willen ouders dat hun kinderen eerst ASO of een theoretische richting in het TSO proberen, alsof een praktijkrichting enkel goed genoeg is als laatste optie. Zoiets verander je helaas niet in enkele jaren.”

We moeten af van het idee dat een vak leren de laatste optie is

“Daarnaast is de kloof tussen scholen en ondernemingen is veel te groot. Bedrijven hebben hoogtechnologische machines waar onze studenten veel van zouden kunnen leren, wat de bedrijfswereld op lange termijn ten goede komt. Leerlingen snakken naar meer voeling met de realiteit. Op lokaal vlak moeten er bruggen gebouwd worden tussen die twee werelden, jongeren zullen meer geprikkeld zijn om door te zetten wanneer ze zelf ervaren wat ze later kunnen aanvangen met hun vaardigheden.”