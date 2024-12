VTI-leerlingen ontvangen ‘Schrijnwerk Award’ voor restauratie boothuis kasteelpark Blauwhuis in Izegem

Op donderdag 12 december werden de Schrijnwerk Awards 2024 in Affligem uitgereikt. De restauratie van het boothuis in het kasteelpark Blauwhuis door Prizma Campus VTI won de Award ‘Schrijnwerker van de toekomst’.

Het boothuis was in zeer slechte staat en in samenspraak met de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos namen leerlingen van het zevende jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies van Prizma Campus VTI onder leiding van leraar Patrick Borms het boothuis onder handen en maakten een exacte replica.

Bijzondere eer

De leerlingen deden in het park de opmetingen om de replica van de houten constructie te maken. Leerlingen van de bouwafdeling metselden op de schoolsite enkele kolommen die overeenkomen met de heipalen in de kasteelvijver waarop de houten constructie samengesteld werd. Een huzarenwerk, want met moderne machines werden de originele verbindingen uitgevoerd. Aangezien het om historische constructies gaat, moesten de erfgoedelementen en het historische uitzicht bewaakt en bewaard blijven. “Elke stap werd begeleid door de bevoegde diensten. Door dergelijke samenwerkingen met het technisch onderwijs krijgen leerlingen mooie kansen om tot blijvende realisaties te komen en mee te werken aan het lokaal onroerend erfgoed”, verduidelijkt Kurt Himpe.

“Het is een bijzondere eer deze Award te ontvangen en voor de leerlingen een waardering voor hun inzet en hun vaardigheden”, besluit technisch adviseur coördinator Jürgen Couckhuyt.