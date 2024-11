Ben jij gepassioneerd door zorg en welzijn? Zorgolympiade daagt leerlingen uit

Ben jij gepassioneerd door zorg en welzijn? Dan is de iCare Zorgolympiade jouw kans om je vaardigheden en kennis te laten zien.

De nieuwe iCare olympiade schotelt leerlingen uit de zorgopleidingen actuele problemen uit de zorgsector voor. Zo wil men hen alvast klaarstomen voor hun latere zorgberoep en tegelijk ook meer jongeren warm maken om voor deze richtingen te kiezen. Schoolwedstrijden zijn al langer ingeburgerd binnen de ASO-richtingen. Om ook leerlingen van technische en beroepsscholen te laten uitblinken in hun vakgebied, zette de Vlaamse regering in 2023 het Excellentiefonds op. Dat wordt nu verder uitgebreid voor onder meer de iCare zorgolympiade. Alle leerlingen van de tweede en derde graad uit de studierichtingen in het domein ‘zorg’ kunnen hieraan deelnemen.

Theorie en praktijk

“Zo’n wedstrijd is de uitgelezen manier om onze leerlingen waardering te tonen en de aantrekkelijkheid van de betreffende opleidingen te vergroten”, vindt projectleider Bram De Geeter. “Na de digitale selectieproeven nodigen we de vijftig beste kandidaten uit voor de halve finale. Na de theorie komt dan ook de praktijk aan bod. Onder de twaalf finalisten kiest de jury volgend jaar vier winnaars: één uit elke graad. Zij winnen een uitdagende stage.”

Partners uit het werkveld

In de vragen zitten de leerpaden van het onderwijs vervat. Om ook de brug met het werkveld te slaan, is er input van onder meer Vlozo, de sectorfederatie van de private woonzorgcentra. “Wij zien in zorgvoorzieningen het fenomeen van de dubbele vergrijzing. Niet alleen leven we langer en vraagt dit meer zorg, maar bovendien is één op de drie Vlaamse zorgverleners ouder dan 55 jaar. Er is dus nood aan vers bloed en daarom steunen wij dit project volop”, zegt gedelegeerd bestuurder Johan Staes.