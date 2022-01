Ook Rhizo OLVV gooit de handdoek in de ring

De leerlingen van de Kortrijkse middelbare school Rhizo OLV Vlaanderen volgens sinds gisteren opnieuw les vanuit hun eigen huis. Ze namen die beslissing maandag, amper een week na de start van het tweede semester.

“Op het einde van de eerste week van het semester waren er al een pak besmettingen, maar pas in het weekend kwam er een tsunami aan berichten van ouders. Maandagmiddag hebben we de balans opgemaakt: meer dan 25 procent van de leerlingen en 10 procent van de leerkrachten waren uitgevallen”, klinkt het bij Franceska Verhenne, directeur van Rhizo Kortrijk. Maandagnamiddag werd uiteindelijk besloten om het contactonderwijs te staken en iedereen, na een uitgebreide uitleg per klas, naar huis te sturen.

Maandag evalueren

De reacties zijn uiteenlopend. “Leerlingen staan echt niet te springen om online les te volgen, maar velen voelden zich niet veilig meer in de klas met het stijgend aantal besmettingen. Dezelfde tweestrijd heerst bij de leerkrachten. De ouders hebben nog weinig van zich laten horen, ik merk een sfeer van berusting”, aldus Franceska. Ze besloten om een week de deuren te sluiten, vanaf dinsdag 25 januari zouden klas per klas de leerlingen terug naar school mogen komen. Een bewuste keuzen, legt de directrice uit: “Volgens de virologische prognoses zitten we nu in de piek, volgende week in de stagnering en de week erna in de daling. Maandag evalueren we of dit scenario haalbaar is.”