OLVH schenkt laptops aan schooltje in Sri Lanka

Dit jaar worden in het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut (OLVH) in Sint-Andries diverse acties georganiseerd waarvan de opbrengst naar een sociaal project in Sri Lanka gaat.

“We steunen een schooltje in Thotalagala. De lokalen zijn heel eenvoudig ingericht. Er zijn geen kasten en niet alle lokalen hebben een krijtbord. Digitaal materiaal is er niet aanwezig. Onze school steekt dit jaar de handen uit de mouwen om de kinderen in Thotalagala kans op goed onderwijs en een betere toekomst te bieden”, vertelt leerkracht Lieselotte Smets, die het project coördineert.

De school kwam via de papa van een leerling uit het zesde jaar in contact met Mahen Kariyawasan, die ervoor zorgde dat een pakket van vijftien laptops op de juiste plaats in Sri Lanka terechtkwamen.

(PDC/foto PDC)