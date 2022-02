Lindsey Luyckx nieuwe directeur Spes Nostra Heule eerste graad

Frederik Tack gaat per 1 mei met pensioen als directeur van de eerste graad van de middelbare school Spes Nostra in Heule. Hij zal worden opgevolgd door Lindsey Luyckx (42) die in Heule woont en elf jaar geleden lerares werd in de school.

Lindsey groeide op in de Mellestraat in Heule. Als echte Heulse was ze in 1996 kandidaat voor Tineke van Heule. Ze werd toen eerste eredame van An-Sofie Decoutere, later lerares in Spes Nostra in de Schoolstraat. Lindsey volgde zelf middelbaar in Spes Nostra, eerst economie-moderne talen, daarna secretariaat-talen. Vervolgens volgde ze de lerarenopleiding (Nederlands, Engels, godsdienst) aan de Katho in Torhout. In 2000 studeerde ze af.

Ze gaf eerst zes maanden les aan het instituut O.L. Vrouw Hemelvaart in Waregem, kon daarna als interim aan de slag in Spes Nostra, het volgende schooljaar voltijds. Na een tiental jaar lesgeven werd ze enkele lesuren vrijgesteld om leerlingenbegeleidster te worden in de eerste graad. Nu is ze er uit meerdere kandidaten gekozen tot directeur. Zij wordt het aanspreekpunt voor alles wat eerste graad betreft.

Veel goesting

“Ik gaf heel graag les en het was eigenlijk niet echt mijn ambitie om directeur te worden”, zegt Lindsey. “Toen Frederik Tack een paar jaar geleden zei dat hij met pensioen zou gaan, begon ik toch even na te denken… Ik heb het toen gewaagd om mijn kandidatuur te stellen. Ik nam me voor om dit maar één keer te doen en echt wel enkel in mijn eigen school, omdat ik mij goed kan vinden in de visie van Spes Nostra. En kijk… Ik moet nog wat bekomen maar ik zie het heel goed zitten!”

Lindsey is getrouwd met industrieel ingenieur Philip Deltour. Ze wonen in Vaernewyck in Sente en hebben vier zonen. Lindsey is ook creatief bezig. Ze volgde workshops en ontwerpt en vervaardigt juwelen, een hobby die ze in september vorig jaar wel op een laag pitje gezet heeft.

Bij Spes Nostra zal ze nu een directeurstrio vormen met Heidi Denys en Pieter Dhuyvetter.

(NOM)