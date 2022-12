Leerlingen en ouders van SBS De Geluksvogel lopen voor het goede doel door kerk van Sint-Michiels

Zoals elk jaar organiseert stedelijke basisschool De Geluksvogel op donderdag 22 december een ‘warmste rondje’. Met dit sportevenement wil de school zoveel mogelijk geld inzamelen voor een goed doel.

“Dit jaar vlammen ook wij tegen kansarmoede”, vertelt directeur Birgit Maes enthousiast. “De opbrengst gaat integraal naar Komerbi, een Brugse organisatie die als ultieme doel gelijke kansen wil bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Ons warmste rondje is dit jaar beter, groter, leuker en nog warmer dan andere jaren. De kinderen, ouders en grootouders, broers en zussen lopen niet enkel gesponsorde rondjes in en door de school, maar ook door de kerk van Sint-Michiels. Er is heel wat randanimatie en er komen ook sportfiguren die ons aanmoedigen.”

Het ‘warmste rondje’ bracht in totaal ruim 1.200 euro op er waren meer dan 200 deelnemers die enthousiast verschillende rondjes liepen. Schepen van toerisme Mieke Hoste deed ook een duit in het zakje en schonk één euro per deelnemende leerling. Een geste die fel gewaardeerd werd! (PDC)