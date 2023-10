Leerlingen De Lage Kouter uit Kortrijk bouwen vuurplaats op camping van Staf Coppens in Zweden: “Echt een joviale gast”

Vijf leerlingen van De Lage Kouter in Kortrijk beleefden het avontuur van hun leven. Via een Europees project liepen ze twee weken stage in Zweden. Niet zomaar een stageplek, maar wel de camping van Staf Coppens in Zweden. Wat ze er precies uitstaken? Dat wordt dinsdagavond getoond in Camping Coppens op VTM.

Intussen zijn ze tewerkgesteld of werkzoekend, vorig schooljaar zaten ze nog gewoon op de schoolbanken. Toch worden ze volgende week nog eens teruggekatapulteerd naar de tijd waarvan ze ooit zullen zeggen dat het de schoonste van hun leven was. Voor vijf leerlingen van school voor buitengewoon secundair onderwijs De Lage Kouter in Kortrijk was dat écht een van de meest memorabele momenten die ze ooit zullen meemaken.

In mei en juni vertoefden ze twee weken in het Zweedse dorpje Åmål, waar de camping van Staf Coppens en zijn gezin zich bevindt. Het resultaat van hun passage daar komt volgende week dinsdag om 20.35 uur op VTM.

“Het was echt een unieke ervaring. Ze gaan niet vaak op reis en mogen dit dan doen. Samen met hen en hun ouders kijken we op school naar de aflevering”, vertelt Stijn Cuvelier, een van de leerkrachten die het vijftal begeleidde.

Wild idee

Hoe ze daar terechtkwamen? De school zet al een tijdje in op buitenlandse projecten via Erasmus. Waarom eens niet proberen bij Camping Coppens? Een wild idee, maar zo geschiedde. Wat ze er precies zouden doen, wisten ze nog niet. “Hij stelde voor om oude houten tipi’s te restaureren, maar we wilden echt van nul beginnen”, zegt Stijn.

Zo kwamen ze op het idee om er een vuurplaats te construeren. “Twee leerlingen volgden hout, twee metaal en één bouw. We sloegen de handen in elkaar en bouwden er een gezellige overdekt terras. Staf was meteen mee met het idee en het is intussen ook een populair plekje om te fotograferen voor de sociale media.”

Euforisch

Hoe ze te werk gingen en hoe de omgang met Staf was, dat zal blijken tijdens de aflevering. Want, speciaal is het wel. De Verraders, The Big Bang en uiteraard Camping Coppens. Staf Coppens is alomtegenwoordig op VTM. Iemand waar de leerlingen dan ook naar opkijken. “Al waren ze vooral onder de indruk van een meisje uit Geluwe dat er toevallig ook stage deed als student toerisme. Maar toen ze het hoorden waren ze echt wel euforisch.”

Maar, hij mag dan wel een BV zijn, dat straalde hij helemaal niet uit. “Hij hielp ook mee met ons – vooral voor de camera – maar toch”, glimlacht Stijn. “Staf is echt een joviale gast. Ook met zijn vrouw en vooral zijn kinderen Beau en Nora klikte het goed.” (JD)