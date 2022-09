Kortrijk Studentenstad verwacht 5.000 studenten op het Nelson Mandelaplein

Jaarlijks wordt op de eerste donderdag van oktober het academiejaar feestelijk ingezet met het gekende Student Welcome. Ook dit jaar blijft de keuze behouden op het Nelson Mandelaplein nadat het evenement vorig jaar doorging op Depart XXL, het coronaproof evenementenplein dat op Kortrijk Weide was opgebouwd.

Sinds 2019 neemt Kortrijk Studentenstad de organisatie op zich waarbij VIVES, Howest en Kulak evenveel beslissingsrecht hebben. “Ons team bestaat slechts uit drie personen en de start van het academiejaar is heel druk dus hebben we een werkgroep opgericht met onder meer studenten. Het is een gedeelde organisatie met verschillende partijen”, vertelt Chesney Deleu, bestuurslid Kortrijk Studentenstad.

Kimberly Frans en David Delanoye zijn deel van het kernteam en waren voor het eerst betrokken bij de werking toen ze zelf net waren afgestudeerd. “Wij denken mee het concept uit, maar spelen vooral de uitvoerende rol en gaan in gesprek met de partners. Daarnaast zijn wij het aanspreekpunt voor de studenten die als vrijwilliger werken op het evenement.”

De avond wordt ingezet door de winnaar van de DJ-contest van Student Welcome. Daarna trekt Razor het feestje verder op gang, dat wordt gevolgd door de Gentse DJ David Carter. Het trio De Bromeo’s zorgen verder voor de ambiance op het plein en warmen de menigte op voor de headliner Ilsen & Verhulst achter de DJ-booth om 23u. DREZZ ft MC Nova sluit de avond knallend af met vuurwerk. “Voor de 21ste keer mogen we een topeditie verwachten. Met intussen om en bij de 16.000 studenten zitten we nog steeds in de lift als studentenstad. Een knaller om het academiejaar in te zetten is dan ook op zijn plaats”, zegt Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs.