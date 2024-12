Koen Hallaert nu definitief directeur van Wonderwijs: “Warme, nette en zorgzame school blijven met een groot hart voor de kinderen”

Na het vertrek van Astrid Lenoir, de voormalige directeur van Wonderwijs in Assebroek, stond het schoolbestuur voor de uitdaging een nieuwe schoolleider te vinden. Wonderwijs, een school voor basisaanbod met extra zorg voor kinderen van 6 tot 13 jaar, kwam aanvankelijk niet tot een geschikte kandidaat. Totdat leerkracht en beleidsmedewerker Koen Hallaert (51) zichzelf aanbood om tijdelijk deze rol op zich te nemen.

“Ik wilde niet dat het schooljaar zonder directeur zou starten. Op aandringen van mijn collega’s heb ik daarom besloten tijdelijk de leiding op mij te nemen”, vertelt Koen Hallaert. “Hoewel ik wist dat het een complexe en veeleisende opdracht zou zijn, voelde het als een sprong in het duister. Maar gaandeweg ontdekte ik hoezeer deze rol mij lag. Toen er enkele weken geleden een nieuwe vacature werd uitgeschreven, voelde ik het bijna als mijn plicht om mij kandidaat te stellen.”

Koen Hallaert wist het schoolbestuur te overtuigen van zijn kwaliteiten als schoolleider, waardoor hij met onmiddellijke ingang bevestigd werd in deze functie. “Uiteraard ben ik blij met deze aanstelling, maar het maakt me vooral gelukkig dat de collega’s me voluit steunden in mijn kandidatuur. Ook thuis voelde ik heel wat steun en dat is heel belangrijk, want het is een allesomvattende opdracht. Uiteraard zal ik mijn klas missen, maar ik zal elke kans om tussen de kinderen te staan met beide handen grijpen. Ik zal zeker niet de hele dag achter mijn bureau zitten.”

Zorgzame school

De nieuwe directeur van Wonderwijs moet niet lang nadenken als er gevraagd wordt naar zijn beleidsvisie. “Ik zal mijn team enerzijds veel vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, maar anderzijds zal ik er alles aan doen om attent te zijn en hen dikwijls bevestigen in hun opdracht. Wonderwijs moet een warme, nette en zorgzame school blijven met een groot hart voor de kinderen. Daar zal ik steeds heel nauwlettend op toezien”, besluit Koen Hallaert. (PDC)