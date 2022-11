Klimmuur en iPads voor basisschool De Fonkel in Aartrijke dankzij gulle sponsors

De kinderen van basisschool De Fonkel uit Aartrijke zijn in de wolken. In de kleuterspeeltuin kunnen ze naar hartenlust klimmen en klauteren op de nieuwe klimmuur.

“Met de opbrengst van de sponsoring van het schoolfeest hebben we een klimmuur geplaatst voor onze kleuters en hebben we iPads aangekocht waarmee de kinderen aan de slag gaan in de klas.

We zouden graag de sponsors van het schoolfeest bedanken”, zegt Fonkeldirecteur Marjolijn Roets. Enkele Fonkeltjes gingen graag met de directeur op de foto aan de klimmuur en met de iPads in de hand.

(BC)