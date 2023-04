Kleuterschool in Sijsele heeft nieuwe naam vol betekenis: “De Verrekijker leert je verder kijken”

De Verrekijker: onder die nieuwe naam gaat de kleuterschool in de Hovingenlaan, afdeling van Vrije Basisschool Sint-Maarten, voortaan door het leven. “De verrekijker symboliseert onderwijs dat kinderen wil helpen hun horizon te verbreden”, zegt directeur Chris Claeys.

Naast de ‘hoofdvestiging’ in de Kloosterstraat, waar zowel lager als kleuteronderwijs wordt aangeboden, beschikt de Vrije Basisschool Sint-Maarten ook over een specifieke kleuterafdeling in de Hovingenlaan. Die afdeling wordt al jarenlang enkel benoemd met de naam van de straat, dus kleuterschool Hovingenlaan. In een ver verleden zou de naam Berkenhof geweest zijn, volgens de huidige directie, maar die naam is dan alleszins in onbruik geraakt.

“Onze kleinschalige kleuterschool ligt midden in de natuur, in een domein van ongeveer 3.500 m². Dit bevat een grote tuin met fruitbomen, een vijver, een buitenklas, een kippenhok, een zandbak, en heel veel plaats om in het gras te dollen en te spelen”, zegt schooldirecteur Chris Claeys. “Dat alvast verdiende een mooiere en meer symbolische naam dan de naam van de straat waarin de school ligt.”

Het team van de basisschool koos na maanden van overleg voor De Verrekijker als nieuwe naam. De naam zou de visie van de school eer moeten aandoen en niet alleen de ouders maar ook de kleuters aanspreken. Burgemeester Joachim Coens kwam op 31 maart langs op de school om, samen met de directie en de leden van het bestuur van de overkoepelende scholengroep Karel De Goede, de naam te onthullen.

Ontdek je toekomst

“De verrekijker symboliseert onderwijs dat kinderen wil helpen hun horizon te verbreden en de wereld om hen heen te verkennen met een nieuwsgierige en kritische blik”, legt de schooldirecteur uit. “Daarnaast verwijst de naam ook naar de pedagogie van de hoop die in onze school gehanteerd wordt. Kinderen helpen groeien en ontwikkelen, zodat ze klaar zijn om hun toekomst te ontdekken.”

(PDV)