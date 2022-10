Kinderen van De Mokker in Koekelare volgen voortaan les in historisch gebouw het Meesterhuys

De verbouwingswerken aan het Meesterhuys in de Kleine Asstraat op het Koekelaarse gehucht De Mokker zijn afgelopen. De kinderen van de basisschool kunnen er voortaan les volgen. Een noodzakelijke uitbreiding.

Het schooltje op De Mokker was te klein is geworden. Met 71 kleuters en leerlingen tot het vierde leerjaar, was uitbreiden een must. Eerst gebruikten ze de klas in De Mokkernaere en bouwden ze een gezellige tuinklas/chalet, maar gelukkig kwam enkele jaren geleden het Meesterhuys vrij en konden ze dit prachtige authentieke gebouw die ze in erfpacht kregen, bij de school voegen.

“Een huis met een ziel”, zo zei directrice Karla Crombez in haar openingstoespraak. “Maar het is een oud gebouw die door de deskundigheid van Stijn Devos en alle technische medewerkers, werd omgetoverd tot een eigentijds en fris gebouw. Het is een schitterende plek voor onze Mokkerkindjes.”

Werken, leren en leven

“Het is een plek geworden waar kinderen niet alleen werken en leren, maar ook echt kunnen leven”, zo stelde een trotse Karla Crombez nog. “De benedenverdieping waar vroeger de woonkamer en de keuken waren, is omgetoverd tot een prachtige kleuterklas.”

Juf Annick vestigt zich op de benedenverdieping met haar kleuterklas. Op de bovenverdieping zal juf Angelina er samen met haar vierde leerjaar haar intrek nemen. Daarnaast is er op de bovenverdieping een zorgklas en een kantoor voor de directie voorzien.

Tuin met speelbos

Bij het Meesterhuys hoort ook een prachtige tuin met speelbos. “Samen met het regionaal landschap en de provincie West-Vlaanderen maakten we van de tuin een prachtige speel- ontdekplek voor de kinderen”, vult Joeri Uyttenhove die aan de aanwezigen een mooie rondleiding gaf, aan. “Dat het huis met tuin een echte meerwaarde is voor onze school, valt niet te ontkennen. We zijn dan ook dankbaar dat de Rembertgroep in dit project heeft geïnvesteerd”, besluiten Karla en Joeri in koor.

Tot slot schetste algemeen directeur Ann Stael nog de geschiedenis van het Meesterhuys, waarvan de naam verwijst naar de stevige onderwijstraditie in deze Koekelaarse parochie en al bijna 100 jaar een baken is in het straatbeeld van De Mokker.