In afwachting van nieuw schoolgebouw: miniMAKZ en De Zeeparel in Knokke-Heist bundelen nu al krachten

Basisscholen miniMAKZ en De Zeeparel in Knokke-Heist smelten vanaf volgend schooljaar samen. De leerlingen zullen les volgen in hetzelfde gebouw. “In afwachting van een volledig nieuwe school langs de Heistlaan bundelen we nu al de krachten”, zegt directeur Sylvie Strubbe.

Binnen afzienbare tijd wordt langs de Heistlaan in Knokke-Heist een heel nieuwe leeromgeving gebouwd: een school waarin het basis- en het secundair onderwijs van het GO! onderdak vinden, met daaraan verbonden een internaat. “Het wordt een uniek gebouw, en het is omdat we geloven in dit verhaal dat we nu al de eerste stappen zetten”, zegt directeur Sylvie Strubbe: “Onze slogan is: ‘Samen geven wij richting aan jouw toekomst.’ Wel, we geven ook onze eigen onderwijstoekomst nu al richting. We zetten de grote pluim van de inspectie voor onze onderwijskwaliteit nog kracht bij door samen te gaan werken op één en dezelfde site. Met verschillende initiatieven verbinden we de teams en de kinderen van beide locaties met elkaar en bij de start van volgend schooljaar gaan alle lessen door in Heist. We voelen dat het bundelen van onze krachten en talenten ons de wind in de zeilen zal geven.”

Verbonden groep

Begin dit schooljaar vond in beide vestigingen van de GO! basisschool een onderwijsinspectie plaats. De inspectie had lof voor onder andere de zeer sterke brede basiszorg, de orde en structuur, en de grote expertise van het onderwijsteam. Opvallende vermelding: het feit dat er tussen beide vestigingen goede tandems gevormd worden, zowel bij de leerkrachten als bij het beleidsteam. “De inspectie oordeelde ook dat de leerkrachten klaar zijn om nog meer samen te werken over beide vestigingen heen. En daar maken we nu dus werk van”, aldus Sylvie Strubbe. “Tussen januari en het eind van het lopende schooljaar brengen we onze kinderen en teams meer en meer samen. We pendelen geregeld van de Piers de Raveschootlaan, waar miniMAKZ nu gehuisvest is, naar de Noordstraat, het adres van De Zeeparel, om daar lesdagen te organiseren. We gaan ook samen op GWP en vieren samen het schoolfeest in De Zeeparel. Zo stappen we als een verbonden, samenhangende groep in de richting van onze eigenlijke samensmelting. Op 1 september start miniMAKZ op het terrein van De Zeeparel. Daarna wordt de toekomstige nieuwbouw een gemeenschappelijk gedragen project, een gedeelde droom. In de volgende fase zullen de gebouwen nieuw zijn, maar er zal ook continuïteit zijn, want de verbinding zal er al zijn”, stelt de directeur.

Comfort leerlingen voorop

Bij de samensmelting blijven de gekende kwaliteit en het pedagogisch comfort troeven van de school. Scholengroep !mpact, waartoe beide vestigingen behoren, zal zorgen voor een pendeldienst zodat de kinderen van miniMAKZ vlot in de Noordstraat geraken. “Er wordt dus maximaal aan het comfort van de leerlingen en ouders gedacht”, geeft de directie nog mee. (MM)