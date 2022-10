Hotelschool Spermalie verlaat pand aan Komvest

Volgend schooljaar verlaten de leerlingen van het internaat van Spermalie en de cursisten van Skobo ‘De Veste’ langs de Komvest. De scholengroep draagt de voormalige Sint-Jozefskliniek over aan een groep investeerders die er een woonfunctie aan willen geven.

Toen het gerucht groeide dat Spermalie haar vestiging aan de Komvest wou verlaten, dacht men dat de torenhoge energiekosten de Brugse hotelschool parten speelden. “Dat is niet de voornaamste reden, de beslissing was al voor de zomer genomen, toen de prijzen voor gas en elektriciteit nog niet explodeerden”, zegt Miek Kemel, algemeen directeur van scholengroep Skobo, waartoe hotelschool Spermalie behoort.

Oud gebouw

“De voormalige Sint-Jozefskliniek is een oud gebouw dat nogal wat investeringen vergt, als we het willen blijven gebruiken als school. Jammer genoeg subsidieert Vlaanderen sneller nieuwbouw dan de renovatie van bestaande scholen. We kunnen de site niet zomaar afbreken, het gebouw is beschermd. Bijgevolg hebben we geopteerd om de site te verlaten.”

“Dit schooljaar geeft de Veste nog onderdak aan veertig interne leerlingen van de hotelschool. De secundaire school van Spermalie heeft er geen les, er worden op die plek enkel culinaire cursussen voor volwassen gegeven. CVO Miras huurt hiervoor enkele lokalen van ons. De interne leerlingen krijgen vanaf volgend schooljaar een ander plekje in de Brugse binnenstad. De vzw Skobo bezit nog patrimonium. De volwassen cursisten zullen vanaf september 2023 terechtkunnen in de Snaggaardstraat, waar de hoofdzetel van Spermalie gevestigd is.”

De vzw Skobo heeft een partner gevonden die ‘De Veste’ een nieuwe bestemming zal geven, net als dit eerder gebeurde voor ‘De Boeverie’, het nieuwe woonproject op de site van het VTI in de Boeveriestraat. Diverse investeerders hebben een nieuwe constructie opgezet om dit woonproject mogelijk te maken. Omdat er nog wat problemen zijn rond de stedenbouwkundige vergunning, wil Miek Kemel er niet veel over kwijt.

Urbanisatieschepen Franky Demon licht wel een tipje van de sluier: “De site werd door de scholengroep vorig jaar verkocht aan een ontwikkelaar. Bij de verkoop werden door de stadsdiensten een aantal randvoorwaarden opgesteld naar programma, mogelijke bebouwing en herbestemming. Deze voorwaarden dienen door de ontwikkelaar nageleefd te worden. Ondertussen heeft die een eerste voorstel uitgewerkt, dat recent voorgelegd werd aan het college onder de vorm van een stedenbouwkundig attest.”

Voorwaarden

“Dat voorstel voorziet evenwel een te groot programma, en de randvoorwaarden worden niet volledig gerespecteerd. Het project moet aangepast worden aan de opmerkingen van het stadsbestuur. De volumes nieuwbouw moeten compacter zijn en er moet ook voldoende aandacht zijn voor onbebouwde ruimte.”

“Het programma dat men voor ogen heeft is een woonprogramma, deels in eengezinswoningen en deels in appartementen. Het beschermde gedeelte van de voormalige kliniek én de latere verbouwing van architect Huib Hoste worden behouden en krijgen een nieuwe invulling krijgen, deels een woonbestemming. Voor de kapel is men nog op zoek naar een invulling”, aldus Demon. (Stefan Vankerkhoven)