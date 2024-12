“Hoe is het zo ver kunnen komen?”: schooldirecteur Joke klaagt in open brief respectloos gedrag tegenover leerkrachten aan

“Hoe zijn we zover gekomen dat leerkrachten de pispaal van de maatschappij zijn geworden?” In een open brief op LinkedIn klaagt Joke Knockaert, directeur van Havenschool VTI in Zeebrugge, de respectloze manier aan waarop haar leerkrachten door sommige ouders worden aangesproken. “We mogen het als maatschappij niet langer pikken dat het maar normaal wordt gevonden om iemand een ‘stom wijf’ te noemen”, zegt ze.

Joke Knockaert (54) is sinds zes jaar directeur van Havenschool VTI in Zeebrugge en kersvers gemeenteraadslid (Vooruit) in Brugge. Eerder gaf ze les in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs opleiding sociaal werk. Op LinkedIn deelde ze woensdag in een open brief haar bezorgdheid over de manier waarop sommige ouders hun frustraties over de minder goed beoordeelde schoolprestaties van hun kinderen uiten.

Dat deed ze naar aanleiding van een bericht dat ze eerder ‘s nachts ontving van een vader die daarin zegt dat hij haar ‘naar de keel zal grijpen’ als ze geen einde maakt aan de kwetsende chatberichten die zijn zoon ontvangt. En een moeder die de volgende ochtend haar ongenoegen uit over de negatieve feedback die haar dochter kreeg van een mentor en stagebegeleider, in ‘een stortvloed van verwijten, rauw en zonder filter’.

Problemen benoemen

“Ik heb er zowat 25 jaar in het onderwijs op zitten. En voor wie mij volgt, zal het duidelijk zijn dat ik de problemen waar we in het onderwijs op stoten, wel vaker aankaart”, legt ze uit waarom ze het bericht postte. “Zo heb ik de overstap naar het beroepsonderwijs bewust gemaakt, omdat het negatieve imago dat die onderwijsrichting meedraagt me al lang stoort. Ik wil mee helpen zoeken naar manieren om het beroeps-, maar ook technisch onderwijs opnieuw op een positievere manier op de kaart te zetten. En dan moet je de problemen durven benoemen.”

“Maar dan raakt het me ook hard als ouders mijn leerkrachten op zo’n oneerlijke manier aanpakken. Hoe is het zo ver kunnen komen dat we blijkbaar niet meer met elkaar kunnen praten over problemen op een respectvolle manier? Ik wil dat mee bespreekbaar maken, want zo kan het niet langer”, klinkt het.

Moedeloos

Joke ziet het probleem in een bredere maatschappelijke context: “Dit probleem situeert zich niet alleen in het onderwijs, politieagenten en dokters worden ongetwijfeld ook geconfronteerd met dezelfde situaties. We leven sowieso in een maatschappij waarin het bon ton is om je mening te uiten. Ouders en leerlingen worden mondiger. En dat is op zich goed. Alleen zijn we onderweg uit het oog verloren dat dat ook op een beschaafde en respectvolle manier kan. Als een leerling, in het bijzijn van een ouder en mij, de leerkracht een dom wijf noemt en dat maar normaal vindt, stel ik mij grote vragen. En dat overkomt mijn leerkrachten elke week wel eens. Sommigen vinden zelfs de moed niet meer om er tegenin te gaan.”

De actuele negatieve berichtgeving over het onderwijs doet er geen goed aan. “Ik ervaar dat veel leerkrachten nog altijd uit idealisme in het onderwijs staan. En ik wil echt benadrukken dat het onderwijs nog altijd overwegend veel mooie verhalen telt. Maar het weegt op de leerkrachten. Ook ik ben geschrokken deze keer, en ik ben wel wat gewoon. We zullen er ook deze keer wel weer uit komen voor wat deze specifieke situatie betreft, maar toch: waar zijn die telkens dieper kwetsende woorden voor nodig?”

Wake-up call

Of het probleem zich vooral in het beroeps- en technisch onderwijs stelt, weet ze niet. “Maar ik merk aan de reacties van heel wat collega’s uit het onderwijs op LinkedIn dat ze deze situatie herkennen.”

Overheidsmaatregelen zullen niets oplossen meent Joke. “We moeten gewoon onszelf in vraag durven stellen. We moeten ons afvragen of wat we allemaal ventileren op sociale media nog pas heeft. Maar dat moeten we zelf doen, een minister – hoe veel daadkracht de huidige ook heeft – kan daar weinig aan verhelpen. Al zou het misschien al helpen als ze zich zelf ook eens wat meer waarderend uitliet over ons werk”, geeft Joke nog mee. “Maar verder moeten we blijven aangeven dat we als maatschappij niet tolereren. In die zin moet mijn post gezien worden als een wake-up call.”