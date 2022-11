Het Filoetje bouwt feestje voor 20ste verjaardag

Het gemeentelijk naschools opvangcentrum ’t Filoetje is 20 jaar jong en dat was het moment om een feestje te bouwen. Ze deden dit, in de voormalige gebouwen van de broederschool in de Kaaistraat, want daar zorgt een team van begeleiders voor de opvang van de kinderen.

Tijdens dit feestelijk moment kon iedereen kennismaken met de werking van ’t Filoetje en een kijkje nemen achter de schermen. Ook in Koolskamp is er een filiaal van dergelijke gemeentelijke opvang. Daar wordt gewerkt aan een nieuwbouw in de Klaverstraat en daardoor is er nu noodopvang in de Horizon. Ook in Ardooie kijken de begeleiders en de kinderen uit naar een verhuizing. Het Filoetje zal een volgende verjaardag, wellicht in 2024, vieren in de nieuwe gebouwen aan de Prinsendreef waar enkele jeugdactiviteiten gecentraliseerd worden.

De buitenschoolse kinderopvang is open van 7 tot 18.30 uur en op vrijdag tot 18 uur. Tijdens de vakantie is er een samenwerking met de speelpleinwerking. Er is mogelijkheid voor een volle dag of een halve dag opvang. Van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur zijn er activiteiten. Tijdens die activiteiten kunnen de kinderen niet afgehaald worden. De kostprijs voor de ouders bedraagt 7,50 euro voor een volle dag of 4,50 euro voor een halve dag. (JM/foto MVP)