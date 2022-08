Gerda Colpaert is directeur van scholengroep Bewonderwijs: “Geef kinderen verantwoordelijkheid”

Gerda Colpaert is al 37 jaar actief als leerkracht en directeur in verschillende scholen in Oostende. Ze was sinds 2007 directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Aartshertoginnestraat en start dit jaar als algemeen directeur van scholengroep Bewonderwijs. Doorheen haar loopbaan heeft ze altijd geprobeerd om het beste uit de kinderen in haar klas of haar school naar boven te halen.

De eerste schooldag komt opnieuw in zicht en dus wordt ook weer hard gewerkt achter de voorlopig nog gesloten schoolpoorten. Ook Gerda Colpaert is opnieuw volop aan het werk, maar ze maakt toch even tijd om naar de Mercator af te zakken voor een openhartig gesprek over het onderwijs en haar jeugd.

Je bent opgegroeid op een boerderij in Stene, hoe was dat?

“Ik heb een zeer onbezorgde jeugd gehad. Als je opgroeit in een gezin van zelfstandigen moet je wel eens meehelpen. Als wij van school kwamen dan moesten we eerst ons huiswerk maken en dan konden we beginnen aan onze taken. Op het moment zelf kon ik wel eens sakkeren, maar achteraf gezien deed ik dat eigenlijk ook wel graag. Ik wilde zelfs verdergaan in de sector, maar ik ben uiteindelijk toch in het onderwijs terecht gekomen. Mijn jeugd heeft me wel gevormd. We kregen ruimte om onze klusjes op onze eigen manier te doen. Dat heeft me echt wel geleerd om kinderen ruimte te geven om te ontwikkelen. Je moet kinderen verantwoordelijkheid geven en dan zie je ze groeien. Ik ben mijn ouders nog altijd heel dankbaar, want ik ben wie ik ben dankzij de kansen die zij mij geboden hebben.”

Je start het nieuwe schooljaar in een nieuwe functie, wat zal je precies doen?

“Ik combineer mijn job als directeur in het OLVO Aartshertoginnestraat eigenlijk al vijf jaar met de job als algemeen directeur van scholengroep Bewonderwijs. Het gevolg was echter dat ik het gevoel had dat ik geen beide tot in de puntjes kon doen. Ik was niet genoeg aanwezig op school en ik moest als algemeen directeur vlug alles tussendoor nemen en dat bevordert de kwaliteit niet. Het voordeel was wel dat ik met beide voeten in de realiteit bleef staan.”

Nu mag je je fulltime op die functie storten?

“De vraag is gekomen vanuit de directeurs uit de groep om meer ondersteuning te krijgen. Directeurs worden op vandaag geconfronteerd met heel veel taken die niets met het pedagogisch-didactische luik van een school te maken hebben. Je moet daar zoveel tijd in steken dat je te weinig tijd hebt om je te concentreren op wat echt belangrijk is. Het is nu aan mij om enkele taken over te nemen en te bundelen zodat er tijd vrijkomt voor de directeurs. Ik zal me focussen op alles wat te maken heeft met wetgeving, preventie en veiligheid, personeelsbeleid, administratie, boekhouding en communicatie. Ik zal ook kunnen coördineren zodat scholen elkaar vinden om samen te werken en elkaar zo kunnen versterken.”

“Het is een fabel dat leerkrachten in de zomer twee maanden thuis zitten”

Ben je blij met de nieuwe uitdaging?

“Het is een dubbel gevoel. Ik zal het contact met de kinderen, leerkrachten en ouders missen. Mijn school was als een groot gezin. Je kan als directeur met de zorg voor je leerkrachten en je kinderen echt wel het verschil maken. Ik ga dat minder op praktisch niveau kunnen doen, maar ik zal natuurlijk wel beleidsmatig kunnen sturen. Ik weet ook dat ik de voorbije jaren roofbouw heb gepleegd op mezelf. Ik heb altijd geprobeerd om alles aan te pakken, maar het gevoel dat je het niet meer goed kan doen, is lastig.”

Is er veel veranderd in het onderwijs sinds de start van je carrière?

“Enorm veel. Je kan het bijna niet meer vergelijken. De maatschappij is sterk veranderd. Vroeger had de maatschappij veel minder invloed in de klas, maar nu gaan de kinderen naar huis en ze zijn bezig op internet. Er gebeuren zaken buiten de school die ze ook binnen de schoolmuren meedragen. Als school is dat enorm frustrerend omdat je daar niet altijd het juiste antwoord op hebt. Vroeger beperkte zich dat eens tot een ruzie op het Kerkplein, maar nu gaat alles online gewoon door.”

De zomervakantie is voor jou al afgelopen, hoe beleef je zo’n vakantie als directeur?

“Bij mij is het al twee weken aan het kriebelen om er weer in te vliegen. Ik ga pas in vakantie op 15 juli. In die eerste twee weken van de vakantie probeer ik nog alles af te werken wat blijven liggen is en bereid ik het volgende schooljaar al wat voor. Daarna ga ik op vakantie en naar mijn partner die een boerderij heeft in Henegouwen. Voor een directeur is het wel anders dan voor leerkrachten. Zij moeten voortdurend ten volle geconcentreerd met de kinderen bezig zijn en dan zijn die weken vakantie om even tot rust te komen echt wel heel belangrijk. Het is ook een fabel dat leerkrachten twee maanden thuis zitten. Ik zag dat ook in mijn school. Elke dag van de vakantie was er wel iemand in de weer om een thema uit te werken of een klas herin te richten. Dat zijn allemaal gemotiveerde mensen.”