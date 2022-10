Gemeenteschool van Lombardsijde sluit

Door het lage aantal schoolkinderen, het gebrek aan aangroei, de economische realiteit en de slechte staat van het gebouw heeft het gemeentebestuur de intentie om vanaf 1 juli 2023 gemeenteschool ’t Lombartje te sluiten. Binnenkort wil het bestuur een nieuwe groepsopvang en een openbare groenzone op de bestaande site inrichten.

Momenteel lopen 33 leerlingen school in ’t Lombartje. De kritische drempel is zoals voorgeschreven door het ministerie van onderwijs 40 kinderen over alle leerjaren. Met amper 10 kinderen in het kleuteronderwijs valt het ver onder de vereiste minimumdrempel van 16 kleuters. Na het inroepen van een tevergeefs ‘genadejaar’ vorig schooljaar, heeft het gemeentebestuur de intentie om ’t Lombartje te sluiten.

“Daarnaast is het gebouw ferm verouderd. Intense en dure bouwkundige investeringen zijn dus niet verantwoord tegenover het lage aantal leerlingen. Ook de rechtstreekse inzet van gemeentelijk budget in de loonkost voor de 5 leerkrachten en 4 bijzondere leerkrachten is niet meer te verantwoorden. Dat kostenplaatje overschrijdt ruim de 100.000 euro in een schooljaar. Er zijn helaas ook slechte vooruitzichten qua aangroei van het aantal leerlingen, want de uitstroom is veel groter dan de instroom”, zegt Natacha Lejaeghere schepen van Onderwijs.

Ondertussen brachten burgemeester Dedecker, de schepen van Onderwijs Natacha Lejaeghere en directeur Katrien Wouters alle kinderen, leerkrachten en ouders op de hoogte van de intentie tot sluiting.

Naar Duinpieper

“Uiteraard is dit hard nieuws voor de rechtstreekse betrokkenen. Ook al moet deze stap bekrachtigd worden door de gemeenteraad, een snelle, transparante en eerlijke communicatie in dit dossier is uiterst belangrijk. De intentie wordt in de zitting van oktober ter kennis gegeven aan de gemeenteraad, in het voorjaar volgt dan de definitieve beslissing. Ondertussen weten de betrokken partijen waar ze voor staan. We benadrukken dat we al het mogelijke gaan doen om de tewerkstelling van de betrokken leraren en medewerkers binnen de geldende voorrangsregels te beschermen”, aldus de schepen.

Het voorstel is om de schoolentiteit van Lombardsijde te fusioneren met die van De Duinpieper in Westende. “Uiteraard hebben de kinderen en ouders vrije keuze van onderwijs, maar de kinderen van ’t Lombartje kunnen vanaf volgend schooljaar volledig naadloos overgaan naar de nieuwe gemeenteschool in Westende en daar kwaliteitsvol onderwijs volgen, in perfecte omstandigheden, op 2 km van centrum Lombardsijde. Het huidige schooljaar in ’t Lombartje gaat gewoon verder. De leerkrachten blijven op post, de klassen blijven dezelfde en de geplande activiteiten blijven. In de loop van huidig schooljaar is er een aantal koppelactiviteiten zodat de kinderen van ’t Lombartje kennis kunnen maken met De Duinpieper”, verduidelijkt schepen Lejaeghere.

Directeur Katrien Wouters lichtte samen met de burgemeester en schepen Lejaeghere de ouders in. Een moeilijk moment, maar zij maakt zich sterk dat kinderen die overgaan naar De Duinpieper weinig aanpassingsproblemen zullen hebben.

Groepsopvang

“Deze beslissing is een verscheurende keuze tussen het hart en verstand geweest, maar we moeten dit positief bekijken. Er zijn heel wat elementen die pleiten voor een overgang naar De Duinpieper. Eerst en vooral de nabijheid. Onze doorlichting was ook perfect en dat zet zich door in deze ‘fusie’. Beide scholen werken met dezelfde pedagogische doelstellingen, zorgklemtonen en zorgaanpak en met hetzelfde ondersteuningsnetwerk. De leerkrachten voor LO en de levensbeschouwelijke vakken zijn dezelfde, zelfs onze secretariaatsmedewerker is dezelfde. Ouders en kinderen zullen er dus heel wat vertrouwde mensen tegenkomen. Ik ga me nu vooral openstellen naar de ouders en de kinderen, want die gaan met heel wat vragen zitten.”

Wat gebeurt dan met de site? Als de plannen worden goedgekeurd, wordt de bestaande refter omgebouwd tot een extra groepsopvang voor baby’s en peuters. Het gemeentebestuur wil met deze inzet van openbare middelen het hoofd bieden aan de grote opvangproblematiek. “De oude gebouwen worden afgebroken om ruimte te maken voor een publieke groenzone en speelmogelijkheden. Een deelbestemming als occasionele activiteitenlocatie behoort tot de mogelijkheden, want ook enkele verenigingen maken gebruik van ’t Lombartje. Zo krijgt de honderdjarige site van ’t Lombartje een beloftevolle toekomst”, volgens burgemeester Dedecker. De oppositie reageert ontgoocheld. “Dit is een nieuwe doodsteek voor Lombardsijde! De gemeenteraad werd niet betrokken bij deze beslissing, noch officieel van in kennis gesteld. Het gemeentebestuur neemt duidelijk de vlucht vooruit en poogt hierbij de oppositie buitenspel te zetten. Enige inspraak van de bevolking en de betrokkenen is er eveneens niet geweest. Het is op vandaag onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de schoolkinderen en hun ouders en alle personeelsleden.”

“In 2017 werd in Lombardsijde gestart met de bouw van een honderdtal betaalbare huizen in het project Havenzijde. De huizen zijn vooral bedoeld om jonge gezinnen aan te trekken. Juist nu die er komen wonen wordt de gemeenteschool afgeschaft! Waar zit de logica?”, klinkt het.

(Peter Germonprez)