Frederik D’hulster uit Tielt wordt de nieuwe algemeen directeur van Howest

Frederik D’hulster, huidig directeur Onderwijs en Internationalisering aan Howest, wordt door de raad van bestuur aangesteld als opvolger van Lode De Geyter. Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, positioneert zich met sterke opleidingen en innovatief onderzoek als een toonaangevende kennispartner in het Vlaamse hoger onderwijslandschap.

Het was bekend dat de selectieprocedure met het oog op het aanstellen van een opvolger voor huidige algemeen directeur Lode De Geyter volop liep. Dinsdagavond maakte Jan Durnez, voorzitter van de raad van bestuur van Howest, bekend dat Frederik D’hulster, huidig directeur Onderwijs en Internationalisering, na een strenge selectieprocedure, aangesteld werd tot algemeen directeur van Howest. Hij zal de functie per 1 oktober 2023 opnemen.

Doordrongen van het Howest DNA

Frederik D’hulster kan terugkijken op een carrière van 23 jaar bij Howest, eerst als docent en opleidingscoördinator van de master in Industrieel Ontwerpen en sinds 2009 als directeur Onderwijs en Internationalisering. Als lid van het managementcomité kent hij de hogeschool door en door. Hij schreef mee aan alle belangrijke strategische teksten en was mede initiator van de uitbreiding van het portfolio met nieuwe opleidingen, de Howest Foundation, de Howest Academy voor een leven lang leren. Nog onlangs werd Howest onder zijn coördinerende rol, lid van de prestigieuze RUN-EU, een Europees netwerk van regionale universiteiten en hogescholen.

D’hulster reageert verheugd op zijn aanstelling. “Ik ben vereerd dat de raad van bestuur mij haar vertrouwen geschonken heeft. Als nieuwe algemeen directeur zal het een uitdaging zijn om Lode De Geyter als inspirerende en ondernemende leider op te volgen. Ik ben gepassioneerd door de ambitie om onze hogeschool als toonaangevende kennispartner verder geworteld te houden in het regionaal socio-economisch weefsel, maar haar ook vleugels te geven in een internationaal netwerk van partners.”

Anticipating the future, the next generation

Lode De Geyter geeft op 1 oktober 2023 de teugels van Howest door aan Frederik D’hulster. “Frederik D’hulster kent onze hogeschool door en door. Sinds 2009 is hij als lid van het managementcomité betrokken bij het beleid van Howest, hij deelt ons ambitieniveau, hij is doordrongen van ons DNA. Ik ben ervan overtuigd dat de Howest Community Frederik D’hulster in zijn nieuwe functie zal steunen en waarderen. Achter de schermen blijf ik nog actief om een aantal dossiers af te werken en verder op te volgen. Uiteraard mag de nieuwe algemeen directeur op mij rekenen voor de opstart van het nieuwe academiejaar, 2023-24”, aldus Lode De Geyter.

Lode De Geyter startte zijn carrière in 1982 aan Provinciaal Industriële Hogeschool in Kortrijk. In 1994 werd hij adjunct-directeur en bereidde mee de fusie van zes hogescholen tot Howest voor. In 1995 werd hij departementshoofd van het departement PIH. Met zijn team creëerde hij innoverende opleidingen, onder meer de bachelor Digital Arts & Entertainment die wereldfaam verwierf. In 2007 werd hij aangesteld tot algemeen directeur van Howest, na het onverwachte overlijden van Roland Vermeersch, de eerste algemeen directeur.

Als inspirerende en bezielende leider motiveerde hij zijn medewerkers om het beste van zichzelf te geven. Onder zijn beleid ontwikkelde Howest zich tot een toonaangevende kennispartner die regionaal en internationaal erkend werd als innovatief en ondernemend, een hogeschool met uitstraling die de kaap van 10.000 studenten overschreden heeft. “To boldly go where no one has gone before”, de lijfspreuk van Lode De Geyter zal weldra een nieuwe invulling krijgen.