Feestelijke start met nieuwe speeltuigen voor De Regenboog

Onder een stralende lentezon kwamen alle leerlingen van De Regenboog in Zwevezele samen om feest te vieren. Hiervoor hadden ze een goede reden: hun tuin werd voorzien van heel wat nieuwe speelinitiatieven.

Er staat een heuvelglijbaan, een schommel met een grote zitmand en een ‘indianendorp’. Dat is een klim-, klauter- en glijtoestel. Er werd ook een wilgenhut gevlochten, die dient als rustplek. Afgezaagde boomstammen en spelen op een bodem van boomschors zorgt voor een extra natuurlijk speelgevoel. Ook de moestuintjes ontwaken uit hun winterslaap en er wordt opnieuw getuinierd. De aankoop van de speeltoestellen werd financieel gesteund door het oudercomité van De Vlieger en De Regenboog.

Voorzitster Nathalie Bauwens mocht het feestlint doorknippen. Zij werd geholpen door Noël Allaert. Hij is de peter van dit CERA-project dat de Regenboogtuin nog een extra financieel duwtje in de rug gaf. De Regenboogtuin is nu, meer dan ooit, een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten, van én met elkaar leven en leren. “We geloven heel sterk dat wanneer we het speelaanbod in onze Regenboogtuin vergroten, er minder onrust of ruzies zullen zijn op de speelplaats”, aldus directeur Evie Samoy.

Het enthousiasme en de vreugde bij de kinderen was heel groot. Er werd gezongen en gedanst. (SM)