Extra schoolbanken in West-Vlaanderen

Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert net voor de start van het schooljaar € 7,9 miljoen in 61 scholen in West-Vlaanderen. Met dat geld kan schoolinfrastructuur in de hele provincie vernieuwd of uitgebreid worden. “Als onze kinderen op 1 september terug naar school gaan, dan willen we voor hen allemaal een kwaliteitsvolle plaats”, zegt Weyts. “Dus investeren we deze regeerperiode € 3 miljard in schoolgebouwen – nog meer dan in de vorige regeerperiode”.

Op het eind van augustus werken de schoolteams hard om de klaslokalen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Er zijn heel wat scholen in West-Vlaanderen die graag werk willen maken van renovatie, vernieuwing of een uitbreiding van de capaciteit.

De Vlaamse Overheid investeert daarom fors in schoolinfrastructuur: deze regeerperiode wordt er € 3 miljard euro uitgetrokken, nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. De prioriteit ligt bij het secundair onderwijs – waar de noden het hoogst zijn – maar ook de andere onderwijsniveaus worden niet vergeten.

Provinciaal Instituut in Kortrijk krijgt € 1,3 miljoen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert net voor de start van het nieuwe schooljaar € 7,9 miljoen in de infrastructuur van 61 scholen in West-Vlaanderen. De middelen gaan via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) naar scholen van het gesubsidieerd onderwijs. Zo kan het Provinciaal Instituut in Kortrijk rekenen op € 1,3 miljoen om een hoogtechnologische onderwijs- en opleidingssite te realiseren, met nieuwe infrastructuur voor 600 leerlingen.

Vrije Basisschool Arkorum 16 De Verrekijker in Rumbeke kan dan weer verbouwingswerken en omgevingsaanleg uitvoeren met € 666.200. In Izegem krijgt Prizma-Campus VTI € 31.410 extra voor de nieuwe turnzaal.

“Als ouders straks weer voor de schoolpoort staan, dan beseffen ze al te goed dat investeren in scholenbouw gelijkstaat met investeren in onderwijskwaliteit, in onze kinderen, in de toekomst”, zegt Weyts. “Ik ben blij dat we deze scholen en alle betrokken leerlingen in West-Vlaanderen vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar nog wat goed nieuws kunnen brengen”.