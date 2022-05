Experiment met ‘proeftuinen’ in Kortrijk om lerarentekort tegen te gaan: “Wij willen zij-instromers in dienst nemen”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft scholen de ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën die het lerarentekort moeten tegengaan. In zogenaamde ‘proeftuinen’ mogen scholen de bestaande regelgeving even negeren om andere concepten in de praktijk uit te testen. Rik Bossuyt, coördinerend directeur van de Katholieke Basisscholen Kortrijk, wil van zijn scholen zo’n proeftuin maken.

Scholen kunnen bijvoorbeeld uittesten wat er gebeurt als leerkrachten hun lesuren vrijer mogen spreiden over het schooljaar en werken met een jaaropdracht. Er kan ook geëxperimenteerd worden met de aanstellingsvoorwaarden: wat gebeurt er als leerkrachten met een masterdiploma ook les mogen geven in de eerste graad van het secundair onderwijs? Iets dat vandaag niet mogelijk is zonder heel wat loonverlies. Na een jaar wordt het project geëvalueerd en bekeken of dit ook voor andere scholen een oplossing kan zijn voor het lerarentekort. Volgend schooljaar mogen dertig scholen hun voorstel uitproberen.

Zij-instromers in dienst

Rik Bossuyt is coördinerend directeur van de Katholieke Basisscholen Kortrijk en is één van de directeurs die een voorstel wil indienen om van zijn scholen zo’n proeftuin te maken: “Wij willen volgend jaar een tiental zij-instromers in dienst nemen, dat zijn mensen met een bachelor- of masterdiploma, maar zonder pedagogisch diploma. Wij krijgen toch wel wekelijks een aanvraag van deze mensen die graag in het onderwijs willen werken, maar op dit moment is dat niet mogelijk, omdat die mensen niet kunnen betaald worden volgens de studies die ze hebben gedaan en omdat ze ook niet pedagogisch opgeleid zijn.”

Het is niet de bedoeling dat die mensen na een of twee jaar afhaken omdat ze door de bomen het bos niet meer zien

Rik Bossuyt wil de scholen zien als een praktijkbad voor mensen met zo’n profiel. In samenwerking met een hogeschool krijgen ze dan gedurende een jaar een opleiding op afstand en staan ze intussen voor een klas. Zo worden er ook coaches en een coördinator van het project voorzien die beginnende leerkrachten bij de hand nemen en samen met hen de praktijk instappen.

“Het is zeker niet de bedoeling dat die mensen na een of twee jaar afhaken omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. September en oktober zou dan voornamelijk bedoeld zijn om te observeren en mee te draaien in de klassen. Vanaf november krijgen ze dan de mogelijkheid om af en toe les te geven, om dan vanaf nieuwjaar volledig ingeschakeld te worden.”

Win-win

Scholen zouden voortdurend op zoek zijn naar leerkrachten. In de Katholieke Basisscholen Kortrijk kunnen er bijvoorbeeld op dit moment zeven mensen starten. Door het tekort wordt er dan vooral gegoocheld met het personeel dat ze hebben.

“Onze zorgleerkrachten, leerkrachten die anderstalige nieuwkomers begeleiden en dergelijke moeten wij noodgedwongen voor de klassen zetten. Wat toch wel een probleem is, want we krijgen hierdoor leerachterstand. Ons voorstel zou dit probleem kunnen tegengaan en eveneens zij-instromers een kans geven in het onderwijs. Het is een win-win situatie voor iedereen,” besluit Rik.