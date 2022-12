Directrice Martine Clarysse zwaait af en krijgt parachutesprong cadeau

In de vrije basisschool De Peereboom werd directrice Martine Clarysse vorige week vrijdagochtend uitgezwaaid. Zij beleefde er haar laatste dag en geniet vanaf 1 januari van haar pensioen.

Martine Clarysse (61) gaf eerst jarenlang les aan de vrije basisschool in Rollegem-Kapelle, waar haar tweelingzus Christine ook eerst les gaf en later directeur werd. Na enkele jaren gewerkt te hebben binnen de beleidsondersteuning, werd ze begin 2011 directeur van de vrije basisschool in Ledegem. Daar zou ze uiteindelijk exact twaalf jaar aan de slag zijn.

Martine werd op haar laatste schooldag verrast door de kinderen en de leerkrachten. “‘s Ochtends kreeg ik een ontbijtmand thuis in Sint-Eloois-Winkel geleverd. Ik kreeg ook een briefje waarop stond dat ik omstreeks 8 uur klaar moest staan.”

Martine werd opgehaald door een collega die haar naar Wevelgem voerde. De afscheidnemende directrice kreeg een helikoptervlucht aangeboden. De helikopter landde uiteindelijk in een weide op wandelafstand van de school. Met een huifkar werden Martine en de allerkleinsten naar de school gevoerd. “Ook daar hadden de leerkrachten en de leerlingen tal van leuke verrassingen voor me voorzien. Ik heb echt genoten van een fantastische dag. Die dag zal ik nog lang herinneren.”

Het ultieme cadeau voor Martine volgt binnenkort nog. De leerkrachten en leerlingen trakteren haar op duo-parachutesprong.

Zus ook op rust

“Ik had ooit eens gezegd dat ik dat graag eens zou doen. Ik kijk er alvast erg naar uit.” In afwachting heeft ze zelf alle leerlingen en leerkrachten getrakteerd op een frisdrankje en pannenkoeken van Pannenkoeken Dries, die laatste kwam speciaal hiervoor nog eens af.

De afscheidnemende directrice krijgt tevreden terug op de twaalf jaar in De Peereboom. Ze bouwde er zowel met de leerkrachten, leerlingen als met de ouders een goede band op. “Met Sofie Tibergijn staat een opvolgster klaar die het uitstekend zal doen. De voorbije maanden werkten we nauw samen. Ik kan mijn taken met een gerust hart naar haar doorschuiven.”

Ondertussen maakt Martine ook al volop plannen voor haar pensioen. Stilzitten zal ze zeker niet. “Ik ga graag wandelen en we hebben ook al enkele reisjes en uitstapjes gepland.” Ondertussen kan Martine ook al aftellen naar de dag dat haar zus Christine met pensioen gaat. Beiden hebben een goede band met elkaar. “Doordat mijn zus zoveel jaar geleden iets later aan de slag kon dan ik, gaat zij pas een maand later met pensioen”, legt Martine uit.

