Directeur Dirk Laleman verlaat na 41 jaar zijn MMI-schip: “Ik zal mijn leerlingen en leerkrachten hard missen”

Hoewel hij in Ichtegem woont, is hij al decennialang een begrip in Kortemark, want het MMI was Dirk Laleman en Dirk was het MMI. Bij zijn afscheid op 30 juni kreeg hij van zijn leerkrachten een minutenlange staande ovatie.

“Ik ben afkomstig van Beerst en kreeg de liefde voor aardrijkskunde mee van mijn ouders, maar ook van mijn eigen leraar aardrijkskunde”, vertelt Dirk (64). Hij woont met echtgenote Mia Vanacker in de Permekelaan in Ichtegem. Ze zijn de trotse ouders van Anne, Lieven en Griet en hebben zes kleinkinderen: Emma, Louis, Lily, Renée, Marie en Mila.

“Ik trok eind jaren 70 naar Gent en vatte de studies geaggregeerde in de wetenschappen, specialiteit aardrijkskunde aan, kortweg: licentiaat geografie. In 1981 mocht ik onmiddellijk starten in het MMI in Kortemark, maar ik gaf ook nog een aantal uren les in Melle bij de Jozefieten. Ik merkte dat er in die tijd in Kortemark al heel modern lesgegeven werd. Mijn tweede schooljaar ging ik fulltime aan de slag in het MMI en in 1990 werd ik directeur ASO. Ik ben heel trots dat ik tijdens dat ambt de richtingen Latijn en Humane wetenschappen kon realiseren.”

“Twintig jaar later werd ik Algemeen Directeur. Ik besloot een aantal sessies management en leiderschap in de Vlerickschool in Gent te volgen. Dit bleek een goede oefening en de conclusie was dat ik nog steeds goed bezig was en dat stimuleerde me om door te gaan. Als ik achterom kijk, ben ik een tevreden man. Ik bleef als directeur steeds het contact met de leerlingen levendig houden, want dat was noodzakelijk om mijn job te kunnen doen.”

“Ik bewaar zeer goede herinneringen aan de vele buitenlandse reizen en de schoolkampen die ik organiseerde, de jaarlijkse excursies naar Parijs en Londen. Die zijn een meerwaarde voor een school en voor de leerlingen. In 1982 trokken we met de school naar Steinbach in Luxemburg en exact 40 jaar later sta ik hier nog een keer, met 100 enthousiaste MMI’ers. Een school is niet alleen lesgeven alleen.”

“Ik zal het contact met de leerlingen en leerkrachten hard missen. Mijn deur stond altijd voor hen open. Een directeursambt brengt veel papierwerk met zich mee, maar de job speelt zich niet alleen af achter een bureau. Ik kreeg op 30 juni een prachtig afscheid met een schitterende fotoreportage van 1981 tot nu.”

Goede raad

“Een goede raad voor mijn opvolger? Wees steeds goed op de hoogte van de wetgeving, maar onderhoud eveneens goede contacten met leerlingen en leerkrachten. Een directeur die alles moet weten van horen zeggen, beseft niet wat er leeft op zijn school. Of ik bang ben voor het zwarte gat? Misschien een beetje, maar ik ga genieten van mijn gezin en de kleinkinderen en nu en dan een reisje meepikken”, besluit Dirk.

(JD)