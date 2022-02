De Kleuterark in Maldegem krijgt Europese lof, leerkrachten uit vijf landen volgen pedagogische aanpak buitenspel

Negentien leerkrachten uit Estland, Spanje, Bulgarije, Griekenland en Letland waren deze week te gast bij de Maldegemse kleuterschool De Kleuterark. Ze werden ondergedompeld in de pedagogische aanpak van het buitenspelen.

“Samen met de collega’s van onze partnerlanden onderzochten we hoe we het buitenspel van kleuters naar een hoger niveau kunnen tillen”, vertelt John Matthys, coördinator Erasmus+. “We gingen na hoe STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) nog meer in het buitenspel geïntegreerd kan worden. De laatste twee jaar is er op dat vlak stevig geïnvesteerd. Zo beschikken we onder meer over een educatief speelbos.”

Met de kennis opgedaan tijdens dit tweejarig Europees project willen ze bij De Kleuterark hun kleuters in het buitenspel nog meer groei- en leerkansen geven, want als innovatieve kleuterschool willen ze blijven groeien.

Driedaags bezoek

“Tijdens hun driedaags bezoek werden de Europese leerkrachten in De Kleuterark ondergedompeld in tal van ‘Learning, training and teaching activities’”, gaat Matthys verder. “Ze kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld. Zo stonden er onder meer presentaties over ons vooruitstrevende onderwijs- en evaluatiesysteem op het programma en gingen we dieper in op outdoor learning en STEAM. Aan de hand van job shadowing – het mee volgen van vernieuwende activiteiten in de klassen – konden onze gasten ook kennismaken met onze werkwijze.”

“Als afsluiter stond er op woensdag een uitgebreide pedagogische studiedag op het programma, die we organiseerden in samenwerking met hogeschool UCLL uit Leuven en Arteveldehogeschool en Fyxxilab uit Gent. Alle participerende leerkrachten waren het erover eens dat het bezoek aan onze Belgische school een verrijking was geweest voor hun functioneren binnen hun scholen en klassen.”

“We kijken alvast uit naar de volgende uitwisselingsprojecten, met Griekenland in maart, Estland in mei, Bulgarije in juni en Letland in oktober”, besluit John Matthys enthousiast.