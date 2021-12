De Horizon voortaan zorgpartner van Stichting Pelicano in Gistel: “Alle kansen voor ieder kind”

Gemeenteschool De Horizon in Snaaskerke sluit zich aan als zorgpartner bij Stichting Pelicano, een organisatie die kinderarmoede in België wil oplossen. Op die manier kunnen kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben, rekenen op extra steun. “Alle kinderen verdienen evenveel groeikansen”, zeggen schooldirecteur An Ameloot en schepen Michel Vincke (Vooruit).

Dankzij bijdragen uit verschillende hoek voorziet Stichting Pelicano in de basisbehoeften van kinderen die in armoede leven: maaltijden, kleren, schoolgerief, doktersbezoek, maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub. “We spreken over kinderarmoede als er niet genoeg financiële middelen zijn om de basisbehoeften te vervullen. Wanneer er niet voldoende geld is, komen kinderen en jongeren sneller in een vicieuze cirkel terecht. Stichting Pelicano gaat dagelijks de strijd aan tegen kinderarmoede in ons land.”

Dezelfde kansen

“Elk kind heeft recht op dezelfde kansen en verdient hetzelfde: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een geschikte vrijetijdsbesteding”, zeggen stichter en ceo Christiaan Hoorne en directiesecretaris Michel Leemans.

“Om de kinderen in nood te helpen, gebruiken we een bijzonder efficiënte methodiek. Scholen, het OCMW en de dienst Sociale Zaken zijn goed op de hoogte van armoedesituaties in gezinnen. Daarom werkt Stichting Pelicano samen met deze instellingen, waar professionele vertrouwensmensen hun contactpersonen zijn. Hoe efficiënter we kansarmoede kunnen opsporen, hoe sneller we die kunnen oplossen.”

Gemeentelijke basisschool De Horizon is voortaan zorgpartner van de armoedeorganisatie.

“De school komt in aanmerking met gezinnen in armoede die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Zo kunnen we discreet de nodige signalen geven als zorgpartner van stichting Pelicano. Verdoken armoede blijft een essentieel deel van ons bestaan”, merkt schepen Michel Vincke (Vooruit) op. “De school, het schoolbestuur en ikzelf streven ernaar om alle kinderen minstens evenveel groeikansen te bieden. Zeker op vlak van leren, want geen enkel kind mag in de kou blijven staan.”

Grote droom

De organisatie helpt kinderen en gezinnen door alle extra kosten te betalen die niet door de ouders of door al voorziene steun wordt gedragen. “Bij de Horizon school doen we al een grote inspanning om elke maximumfactuur zo laag mogelijk te houden. Met de inkomsten van de jaarlijkse benefietloop ‘De Nacht’ doen we alle uitstapfacturen dalen van 15 euro tot een gratis schooljaar. Maar soms vallen mensen uiteindelijk toch nog uit de boot. De school hoopt daar verandering in te brengen als zorgpartner”, geeft directeur An Ameloot aan. “Het kan bijvoorbeeld gaan over een tussenkomst in sommige schoolfacturen, de aankoop van kledij of een bril, of financiële steun bij het deelnemen aan een jeugd- of zomerkamp.”

“Als school kunnen we alleen maar trots zijn om zorgpartner te mogen worden van deze Stichting. Vol vertrouwen bouwen we deze relatie krachtig uit met de grote droom om kinderen alle kansen te bieden”, besluiten Ameloot en Vincke.

Stichting Pelicano ondersteunde sinds de oprichting in 2008 zo’n 2.640 kinderen.

(TVA)