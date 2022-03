Centrumschool Wingene wil kinderen aan het lezen krijgen in ’t Leeskriebeltje

In de Centrumschool van Wingene werd op donderdagavond 10 maart het nieuwe ‘t Leeskriebeltje feestelijk geopend. In het vrolijke lokaal kunnen kinderen er terecht om tal van boeken te lezen.

“Dit schooljaar maken we werk van een leesbeleid dat zich onder meer focust op leesplezier”, weet Steven Kindt die pedagogisch directeur is in de Centrumschool. “We namen daarom enkele voormalige kamers uit het klooster onder handen en dit met de extra financiële steun van het oudercomité. ‘t Leeskriebeltje kwam tot stand en is een plaats waar de leerlingen terecht kunnen om in knusse hoekjes te lezen in de allermooiste boeken”.

Deze ruimte werd vormgegeven en gedecoreerd door enkele teamleden van de Centrumschool en leden van het oudercomité. Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand werd de ruimte voorgesteld.

Belang mentaal welzijn

“Eén van de ruimtes van het ’t Leeskriebeltje kreeg een extra invulling als ontmoetingsklas de Ark”, gaat Steven verder. “Deze groene oase biedt ruimte voor gesprek over de persoonsgebonden ontwikkeling van onze leerlingen. Sociale vaardigheden, welbevinden, veerkracht en noem maar op staan er centraal. Met subsidies van het project ‘mentaal welzijn’ konden wij deze ruimte voorzien van instrumenten om aan mentaal welzijn te werken met onze leerlingen”.

Het resultaat is verbluffend mooi. De inrichting is speels en vrolijk, ingericht op maat van het kind. Het nieuwe ‘t Leeskriebeltje werd officieel geopend op de speelplaats van de school en dit met het bijzijn van ouders van het oudercomité, de leerkrachten, het schoolbestuur en het gemeentebestuur.