Campus Hemelvaart in Waregem opent nieuw schoolgebouw: “Extra ruimte voor alternatieve klasopstelling”

Langs de Guido Gezellestraat in Waregem werd Sint-Paulusschool campus Hemelvaart fors uitgebreid met een gloednieuw gebouw. Naast een turnzaal – met interactieve muur – telt het complex acht ruime klaslokalen.

Het nieuwe schoolgebouw heeft een oppervlakte van 1.400 vierkante meter. Over drie verdiepingen werden acht ruime leslokalen ingericht. Enkele ruimtes kregen een vaste bestemming. Zo zijn er twee lokalen met ziekenhuisbedden en verzorgingsapparaten voor de richtingen binnen het domein ‘Maatschappij en Welzijn’. Er is ook een muzieklokaal, mét panoramisch uitzicht.

Campusdirecteur Dona Beunens is enthousiast over de uitbreiding en nieuwe infrastructuur. “De grote lokalen geven ons de mogelijkheid om richtingen zoals Gezondheidszorg te voorzien van het nodige materiaal. Maar ook tijdens een les Grieks of geschiedenis kan je handig gebruikmaken van de extra ruimte voor een activerende werkvorm of een alternatieve klasopstelling. De eerste reacties van onze leerlingen zijn alvast heel positief.”

Tijdens de bouwwerken maakte campus Hemelvaart van de gelegenheid gebruik om ook de aanpalende schoolgebouwen onder handen te nemen. Dankzij de lift van de nieuwbouw en een extra gang zijn die voortaan ook rolstoeltoegankelijk. Daarnaast werden er een pak energiebesparende renovatiewerken uitgevoerd.

Gamificatie

In de turnzaal op het gelijkvloers werd een interactieve beweegmuur geïntegreerd. Die nieuwe sporttechnologie maakt het voor LO-leerkrachten mogelijk om fysieke lesactiviteiten te combineren met digitale games. Dankzij de ingebouwde 3D-camera en een stevige sensorwand is het systeem namelijk in staat om sportprestaties te analyseren.

“Het is heel boeiend om te zien hoe leraren de interactieve muur integreren in klassieke oefeningen zoals verspringen. Op deze manier volgen we de gamificatietrend die zich ook in andere sectoren voordoet”, aldus Dona Beunens.