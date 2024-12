BS De Zonnebloem zwaaide juf Tine Goethals uit: “Wat ik het meest ga missen? De kindjes natuurlijk”

De kinderen van basisschool De Zonnebloem in Hooglede namen net voor de kerstvakantie afscheid van juf Tine Goethals. Liefst 41 jaar stond ze voor de klas in de school, waarvan het overgrote deel voor het eerste leerjaar. Aangezien ze jarenlang de EHBO-verantwoordelijke was kreeg ze een ‘EHBP’- pakket – Eerste Hulp Bij Pensioen – mee naar huis.

Juf Tine Goethals (61) begon haar loopbaan in 1982 bij de gemeenteschool, maar sinds november 1983 is ze altijd onafgebroken aan de slag geweest in De Zonnebloem. Enkele jaren buiten beschouwing gelaten stond ze altijd voor de kinderen van het eerste leerjaar. Op 1 januari gaat ze met pensioen. Op donderdag 19 december werd ze thuis opgepikt door de directeur, samen met haar kleinkinderen. Die zitten in het eerste en tweede kleuter in de Zonnebloem en mochten hun oma mee begeleiden naar school. Daarop ging de juf langs in alle klassen, waar ze een enveloppe kreeg met een opdracht. Die enveloppes mocht ze in haar ‘EHBP’-koffer (Eerste Hulp Bij Pensioen) bewaren, want juf Tine was jarenlang de EHBO-verantwoordelijke op school. Alle klassen hadden geschenkjes voor haar en alle kinderen van de school zongen tot slot samen het ABC-liedje voor haar, want juf Tine leerde per slot van rekening alle kinderen van de school lezen en schrijven.

“Wat ik het meest ga missen? De kindjes natuurlijk”, vertelt Tine. “Ik heb bovendien het geluk gehad gezegend te zijn met vele fijne collega’s. Zo heb ik nog steeds een heel goeie band met Yvonne Delanoy, met wie ik destijds nog samen voor de klas heb gestaan. In die periode had ik trouwens m’n eigen dochter Karen in de klas. En nu lopen mijn kleinkinderen hier zelfs al over de speelplaats. Wat ik nu ga doen? Thuis in de Hazewindstraat hebben we een varkensbedrijf, dus stilzitten zal nog niet meteen aan de orde zijn.” (SV)