Broederschool schenkt 5.000 euro voor opstart duurzame ondernemingen in Filipijnen

Al vele jaren steunt de Broederschool Payoga-Kapatagan, een sociale onderneming en coöperatie in de Filipijnen. Net voor de paasvakantie organiseerde de school dit jaar een sponsorloop met haar leerlingen. De opbrengst, een cheque van 5.000 euro, werd vorige week overhandigd.

Het Payoga-Kapataganproject is ondertussen een goed gekend begrip bij elke leerling van de Roeselaarse Broederschool. Ook dit jaar werd de organisatie die werkt aan duurzame ontwikkeling weer door de school gesteund.

Een belangrijke pijler van de organisatie is vorming waarna leden een lening kunnen aangaan om zelf hun eigen onderneming op te starten: “Dit kan heel kleinschalig zoals het kweken van kippen of geiten maar het kan ook de start van een winkeltje, handel in rijst of biologische voeding of een klein lasbedrijf zijn”, aldus Lievia Couvreur, oud-leerkracht van de school. De leden worden gestimuleerd om zelf te gaan ondernemen en krijgen hiervoor een lening zodat ze kunnen voorzien in hun eigen inkomen en niet afhankelijk zijn. De eerste lening is zo’n 50 euro. Als die op tijd terug betaald wordt, kan een nieuwe grotere lening aangevraagd worden.

Ontwikkelingsdoelen

Het project werd in alle klassen voorgesteld met een verschillende focus zegt leerkracht Bert Verbeke: “In de eerste graad was dat een kennismaking met de werking van de organisatie en hoe zij meewerkt om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG), opgesteld door de Verenigde Naties, te bereiken. De tweede graad ging dieper in op verschillende thema’s zoals armoede, duurzaamheid en de concrete problemen vandaag. In de gesprekken met de derde graad stonden we stil bij duurzaam en sociaal ondernemen als model om armoede en ongelijkheid te bestrijden.”

Op vrijdag 1 april hadden alle leerlingen een sportieve activiteit en lieten ze zich sponsoren om te wandelen, lopen of fietsen. “In totaal werd hiermee een recordbedrag van 5.000 euro ingezameld die dit jaar naar leningen voor de leden van het project gaat, die hiermee hun eigen onderneming kunnen opstarten, een steun waar Payoga-Kapatagan heel dankbaar voor is.”