Bredense burgemeester Steve Vandenberghe geeft les in basisschool De Zandlopertjes

Op dinsdag 31 januari gaat de Bredense burgemeester Steve Vandenberghe een uur les geven in GO! Basisschool De Zandlopertjes, vestiging Duinen in de Schoollaan.

Met dit initiatief wil Steve Vandenberghe, die als Vlaams Parlementslid in de commissie Onderwijs zetelt, de huidige problemen binnen het onderwijs nogmaals aan de kaak stellen.

“Het gaat momenteel vooral over dat er te weinig leerkrachten zijn. Directies worden hiermee geconfronteerd en moeten zelf vaak inspringen als er leerkrachten te kort zijn. Waardoor ook directies in de problemen komen en afhaken. Maar daar stopt het niet, het probleem is veel breder dan dit. Ik was zelf ooit leerkracht en directeur en ken de noden en verzuchtingen van de mensen op de werkvloer. De enorme administratie, de constante hervormingszucht van de overheid, de beperkte werkingsmiddelen, te grote klassen, enz…”, zegt Steve Vandenberghe.

Om de mensen uit het onderwijs een hart onder de riem te steken, gaat Steve Vandenberghe op dinsdag 31 januari tussen 9.40 uur en 10.30 uur een lesuur geven aan de leerlingen van GO! De Zandlopertjes Duinen.